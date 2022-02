Ángela Aguilar se lució en la noche de Premio Lo Nuestro. La hija de Pepe Aguilar no sólo mantuvo al público atento a su voz durante sus interpretaciones; sino que demostró que tiene un lugar propio en el mundo de la moda con las cuatro elecciones que hizo para este evento. Desde la alfombra magenta, la joven de 18 años llegó para deslumbrar, y look a look nos dejó encantados con su belleza.