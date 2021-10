Este año La princesa del pop por fin logró lo que tanto buscaba junto a sus fans del movimiento #FreeBritney. Ahora que la cantante ya no está bajo la tutela de su padre, Jamie Spears, será común ver en los disfraces de este año varios looks de los videos musicales que la llevaron a la cima del éxito a principios de los 2000. El traje rojo de Oops!... I Did It Again, el look escolar de Baby One More Time o la sensualidad de I‘m a Slave 4 U en los MTV Music Awards son grandes clásicos.