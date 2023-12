J Balvin vuelve a hacer historia: será el primer latino en diseñar sus Air Jordan

J Balvin vuelve a hacer historia para la comunidad latina. El cantante colombiano anunció muy contento que tienen un nuevo proyecto de moda entre las manos, y es con una de las marcas más icónicas de calzado: Air Jordan Nike. Balvin anunció la buena noticia en las redes sociales de su padre y amigos, en donde dio un adelanto de lo que sus fans podrán adquirir en unos meses y, como sus discos y canciones, ¡es muy colorido!

A manera de sorpresa mientras hacía ejercicio, J Balvin mostró el diseño en el que trabajó durante un año junto a la marca. El cantante resaltó que ningún latino había hecho su propio diseño, lo que lo puso muy contento. “Qué orgullo. Qué belleza. Qué colores. Qué relax. Siempre haciendo historia en todo”, anotó orgulloso Álvaro Osorio, padre del cantante, ¡quien seguro ya espera su propio par de Balvins!

A primera vista, se nota que los tenis tienen tres pares de agujetas, lo que aporta una serie de combinaciones que los podrán hacer aún más únicos para quienes adquieran su par.

Una vida -y mascota- llena de color

J Balvin se ha encargado de hacer de su nombre y estilo de vida un sinónimo de colores. Su más reciente álbum lleva precisamente como nombre Colores y las canciones se titulan como los diferentes tonos con los que mira la vida. Por esa razón es por la que sus tenis reflejan esa parte de su personalidad.

Su perro, Enzo, se suma a la tendencia colorida ¡y luce muy bien!

El cantante recién publicó una foto en la que su mascota Enzo posa con la cola muy colorida. Eso sí, Balvin se aseguró de que su amado perro no sufriera daños ni irritaciones con este colorido cambio de look canino. “Este es mi parcero Enzo, su cola no fue maltratada en ningún momento. Es blanca del todo y el colorante es a base de vinagre y agua, un producto vegano que no tiene ninguna relación con animales o maltrató y aprobado por la FDA, es decir amando mi perro a conciencia”, detalló.

Y para evitar que quienes quieran replicar esta moda, no dañen a sus mascotas en el intento, explicó: “Por favor esto solo lo hacen profesionales , no lo hagan sino con lo que saben del tema, porque no es el mismo producto que se usa en humanos y pueden hacer mucho daño”.

