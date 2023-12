Los Crocs diseñados por Bad Bunny ¡se agotaron en minutos!

Bad Bunny está demostrando que su estatus de estrella internacional va más allá de la música. El cantante ahora va a la conquista de la industria de la moda, al lanzar una colaboración con Crocs. Dicha colección de calzado ha causado un gran revuelo entre sus seguidores, al grado de que ¡se agotó en minutos! Esta trabajo conjunto se da luego de que otros artistas como Post Malone hayan trabajado con la línea u otras marcas como Chinatown Market, Kentucky Fried Chicken y Peeps, se hayan acercado a la marca, lanzado una edición limitada de calzado súper original.

©@badbunnypr



Bad Bunny anunció hace unos días su colaboración con Crocs, la cual ha sido todo un éxito

La reciente colaboración con el reggaetonero, quien tiene nueve nominaciones en la 21ª entrega de los Latin GRAMMY, fue anunciada la semana pasada, cuando Crocs compartió una fotografía del intérprete de No me Conoce vistiendo un atuendo all in white con un par de gafas de sol, sentado en una silla blanca, usando los nuevos Crocs, los cuales brillan en la oscuridad y tienen unos colgantes de Jibbitz, inspirados en su más reciente disco de Bad Bunny, YHLQMDLG (Yo Hago Lo Que Me Da La Gana), lanzado en febrero pasado.



“Creo en ser honesto y en no ponerme límites, lo cual es algo que también representa a Crocs, y ese es el mensaje que quiero que llegue a mis fans”, indicó en una declaración oficial Benito Antonio Martínez, nombre real de Bad Bunny. “Como un fan desde hace tiempo, crear mi propio diseño para Crocs fue algo muy divertido. Espero inspirar a otros a divertirse con su estilo personas que los haga felices”. Esta colaboración no es ninguna sorpresa para los auténticos fans de Benito, quien en más de una ocasión ha sido visto utilizando Crocs, ya sea en el escenario o más recientemente, a lo largo de la cuarentena.

Los zapatos estaban disponibles en el sitio web de Crocs y en Finish Line el martes por la mañana, pero al momento en que estos fueron lanzados a la venta, se agotaron. Los fanáticos de Bad Bunny se manifestaron en Twitter sobre lo decepcionados que estaban por el número limitado de pares. “Bad Bunny”, “BadBunnyXCrocs” y “SOLD OUT” fueron trending topic en las redes sociales minutos después de que se diera a conocer el lanzamiento del calzado.



En su perfil de Instagram, Bad Bunny compartió un divertido video en el que aparece promoviendo el lanzamiento de una forma bastante curiosa. El músico se deja ver sazonando unos filetes de salmón, poniéndolos en el horno y ¡sorpresa! Cuando llega el gran momento de retirarlos del calor, aparece el producto terminado: un par de Crocs de su línea. Para los fans que se quedaron sin la oportunidad de adquirir los zapatos, hay buenas noticias: Crocs reabastecerá la colección, así todos podrán tener sus Crocs de Bad Bunny.



