La tendencia de las mangas voluminosas no es exactamente nueva, pero en 2019 apareció por doquier en distintas prendas y este año no se espera su retiro. Las pasarelas de Valentino, Erdem, Simone Rocha y Dries Van Noten, por nombrar algunas, mostraron estilos estructurados y arquitectónicos, así como otros con una apariencia más delicada y fluida, por lo que no solo podrás identificarte fácilmente con la que mejor se adapte a tu personalidad, sino que si recurriste a alguna de estas estéticas el año pasado, podrás continuar llevándolas sin mayor problema.