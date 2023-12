Si, es un hecho que los accesorios son los mejores amigos de cualquier look. No hay atuendo, ni mujer, que no pueda elevar su outfit gracias a los complementos, sin importar la ocasión o el estilo. Y si son tamaño XL o con mucho color, pues mejor, como dictan las tendencias de esta temporada primavera-verano 2020.

Deja de lado la discreción y apuesta por el brillo metálico y los tamaños maxi, tanto para pendientes como para collares. Todo se vale. Así que si aún no conoces los detalles de estas nuevas propuestas ¡no te preocupes! aquí te dejamos 6 jewelry trends directamente traídas desde las pasarelas.