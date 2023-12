Tener una falda negra en el armario es apostar por lo clásico y funcional que conviene para practicamente todo tipo de ocasiones. Lucen bien en tu día a día, en esos looks a lo working girl y van bien de noche. Por eso la elección de botines frontales de Versace que escogió Scarlett Johansson, es un homenaje a esa prenda que siempre sacará de aprietos, sin más. Ha sido versionada múltiples ocasiones, pero el modelo que lleva la actriz tiene las coordenadas que deberás buscar la próxima vez que vayas por una: un acabado patente, cintura alta, de un largo que no sobrepasa las rodillas y no muy ceñida.