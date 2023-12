Replica el look salvaje de Selena Gomez… ¡Por menos de $70!

¿Te quedaban dudas? El animal print conquistó por completo el armario de nuestras celebridades favoritas, y en esta época de frío, parece estar más presente que nunca. Así lo demostró la cantante Selena Gomez con su outfit wild & chic en su paso por París.

Enfundada en el Turtleneck Cheetah Jacquard Jumper de Givenchy ($1,680.00), que acompañó con tights negras y las Laura Suede Boots de Saint Laurent ($1,395.00), la celeb dejó claro que no solo el estampado animal continúa dominando las fashion trends, pues los sweater dresses también serán un must en este invierno. Si te ha gustado su look 'salvaje', te proponemos opciones similares para recrearlo:

©Getty Images



Los sweater dresses son una excelente opción para los días de frío y esta temporada se harán notar

Cálida en animal print

Aunque el Zigby Animal Print Roll Neck Sweater Dress de Brave Soul, cambia el cheetah print de Selena por rayas atigradas, mantiene su esencia en el diseño y colorido. Asos ($17).

©Asos



Un sofisticado sweater dress de animal print será tu mejor acompañante este invierno

Para estilizar tus piernas

Las High-Waist Sweater Tights de Memoi en negro son de cintura alta y banda elástica para darle forma al abdomen y están hechas de material adecuado para las pieles sensibles. Saks Fifth Avenue ($11.99).

©Saks Fifth Avenue



Haz notar tus piernas y figura con unas medias tights ajustadas que las resalten

Pasos de diva

Para completar el atuendo, opta por un calzado como el de la artista y apuesta por las Knee High Womens Heeled Boots de Wild Diva, idealmente cómodas por su grueso tacón cuadrado que te brindará gran estabilidad. Tillys ($39.99).

©Tillys



Pon el toque final con unas glamurosas botas altas de tacón cuadrado

Por menos de $70 podrás recrear el look felino de la cantante, así que no tienes excusa para lucirte al más puro estilo parisino de Selena Gomez. Agrega un abrigo extra largo y estarás lista para disfrutar del invierno como toda una diva.



