Beyoncé se une al mundo de la coctelería con su propio whiskey

Este ha sido un año lleno de lanzamientos para la cantante. Tras el éxito de su último álbum “Cowboy Carter”, el mundo comenzó a hablar de la tendencia western y rápidamente el 'cowboycore' se apropió de las calles y redes sociales. Esto simplemente demuestra el poder de influencia que tiene la cantante, no sólo en sus seguidores, sino en el mundo de la moda y lasw tendencias.

Poco después lanzó su línea capilar “Cécred” que promete devolver el brillo, fortalecer y proteger el cuero cabelludo de la deshidratación, así como el daño provocado por herramientas de calor y otros factores que impliquen su deterioro. En palabras de la cantante “es el secreto detrás de la salud de mi melena”.

Beyoncé lanza su propia línea de coctelería

“Sir Davis” es el nombre de la nueva marca de whiskey lanzada por la cantante. Una bebida resultado de la colaboración entre la casa coctelera Moët Henessy y Beyoncé. La estrella de pop ha dicho en ocasiones que este proyecto lleva en desarrollo varios años y no lo había lanzado hasta ahora para asegurar la calidad del mismo.

Si alguna vez te has preguntado cuál es go-to drink de la cantante, se trata de un buen whiskey en las rocas. La inspiración detrás de lanzar su propio destilado viene de la historia familiar de la cantante, pues ha dicho que lo ha hecho por honrar a su abuelo David Hogue, quien se dedicaba a destilar alcohol de manera clandestina durante los periodos de ley seca en Estados Unidos.

¿Qué hace diferente a este whiskey de los demás?

La intérprete de “Single Ladies” ha compartido un adelanto de cómo se ve la botella a través de sus redes sociales y se trata de un diseño de vidrio con un emblema metálico y detalles que simulan un caballo, un diseño muy vaquero y adhoc a la línea de su último álbum “Cowboy Carter”.

En estas fotografías, Beyoncé luce un conjunto completamente blanco con un feel muy retro y detalles de encaje blanco, así como unas strappy sandals del mismo color haciendo referencia al viejo oeste. De la mima manera, la botella cuenta con una valija o carcasa con detalles de piel diseñada por Louis Vuitton.

La botella no es lo único especial de la bebida, por el contrario, tiene un sabor muy particular con matices de naranja, pasas, clavo y jengibre. Parece que la cantante no descansa considerando que no deja de lanzar productos, música y productos en general que le apasionan y celebran su legado, razones que han sido claves para su éxito.