4 planes para hacer con amigos y salir de lo cotidiano

Se acerca el viernes después de una semana llena de trabajo y cansancio y la única pregunta que puede rondar por nuestra mente es: ¿qué plan puede sacarnos del mundo laboral y desconectarnos para pasar un tiempo con nuestros amigos? Las opciones parecen infinitas si hablamos de pasar un tiempo divertido pero, cuando se quiere salir de la normalidad y cotidiano, la decisión se vuelve más difícil.

Normalmente, si pensamos en un plan de viernes o fines de semana, lo primero que vendrá a nuestra mente es una salida al cine, ver un partido de fútbol o ir por un café si lo que queremos es una buena plática. Sin embargo, si lo que buscas es algo divertido, diferente y que pueda sorprender a las personas que amas, te dejamos algunas ideas para diseñar el plan perfecto.

4 planes que debes hacer con tus amigos para sorprenderlos

Noche de Karaoke en Xeúl

¿Habías escuchado alguna vez sobre los karaokes coreanos? El término original es noraebang que significa “cantar” y “sala”. Y es que a diferencia del karaoke tradicional donde suelen subirse a un escenario a cantar frente a extraños, el estilo coreano busca una experiencia mucho más cerrada e íntima donde tú y tus amigos puedan reservar una sala para cantar y pasar una noche inolvidable. Prueba esta experiencia única en Xeúl; un restaurante coreano ubicado en el Centro Comercial Miyana, Polanco y que ofrece diferentes salas de karaoke para grupos entre 10 y 20 personas. Cada una de las salas está decorada y ambientada con cuidado al detalle para que encuentres la que más se ajuste a la ocasión. Si estás celebrando un cumpleaños, prueba la sala decorada como baño y toma las mejores fotos en su tina llena de pelotas. En cambio, si estás con tus compañeros de trabajo, puedes probar alguna de sus salas sofisticadas y elegantes.

Xeúl

Lo mejor es que la experiencia no se detiene aquí pues mientras disfrutas de la noche y la diversión, podrás acompañar tu velada de deliciosos platillos coreanos que van desde entradas como edamames o pancakes de kimchi, hasta platos fuertes como el pollo estilo coreano, el pescado saba frito o sus exquisitos cortes de carne. Las bebidas no se quedan atrás con su extensa variedad de mocktails que acompañarán perfectamente tu noche de karaoke. Basta con reservar en su sitio web para poder disfrutar de una noche única que sorprenderá a todos tus amigos.

© Xeúl Xeúl

Abrir un club de lectura

TikTok se ha convertido en el mejor buscador para encontrar inspiración y nuevas ideas de todo tipo. Uno de los planes con amigos que más se ha viralizado entre la comunidad digital es formar un bookclub (o club de lectura). La idea es perfecta para ese grupo de amigos íntimo que busca constantemente nuevas maneras de conectar.

© @kaiagerber Kaia Gerber es una de las celebs que ha creado su propio club de lectura

El primer paso es definir la frecuencia con la que se reunirán y el libro que elegirán para comentar juntos. Después, podrás explorar muchas posibilidades en cuanto al venue del mismo. Si tú y tus amigos son amantes de la gastronomía o de probar nuevos platillos, entonces lo mejor será ir eligiendo diferentes cafeterías o restaurantes para hacerlo. Pero, si lo que quieres es perfeccionar en el arte del hosting, ¿por qué no abrir las puertas de tu casa, decorando y preparando ricos snacks para todos? Ten por seguro que lograrás conectar como nunca con esas personas especiales.

Noche de juegos de mesa

Selena Gomez

Jugar videojuegos entre amigos es algo bastante común pero ¿qué hay de una noche de juegos de mesa? Y no, no estamos hablando únicamente de los juegos tradicionales como el Monopoly o el Jenga. El mundo de los juegos de mesa es tan amplio que existen muchas opciones que se adaptan al número de amigos, a los gustos particulares de cada uno, a la dificultad y al tiempo con el que cuentan. Por eso es que si lo que buscas es un plan dinámico y perfecto para un grupo de amigos entre 5 y 8 personas, organizar una noche de juegos de mesa puede ser el plan perfecto para ti. No te preocupes si no te consideras experto en juegos de mesa más complejos porque siempre podrás iniciar con lo básico e ir subiendo poco a poco de nivel. ¡Te garantizamos que tú y tus amigos se divertirán!

Tomen un taller juntos

© Kendall Jenner Kendall Jenner

Hoy en día lo más importante de un plan con amigos es que pueda convertirse en una experiencia y aprendizaje. Quizá es por eso que los talleres express se han convertido en opciones muy populares para hacer cualquier fin de semana. Se trata de lugares específicos a lo largo de la ciudad que ofrecen clases o talleres de 1 o 2 horas para que puedas disfrutar con tus amigos mientras aprenden algo nuevo. Aquí también entra la creatividad como clave para que elijas una clase perfecta para todos. Desde un taller de cerámica, hasta un modelado en barro o una clase de cómo preparar pasta, las opciones son realmente infinitas.