Recrea el nuevo smoothie de Sabrina Carpenter desde casa

Algo nos ha quedado muy claro, las it-girls aman los smoothies. La realidad es que estas bebidas se han convertido en las más populares para todas las amantes de los pilates, yoga o running. Su popularidad radica en que son frescos, dulces, fáciles de preparar y, además, completamente saludables. Quizá por eso es que cada vez más celebridades incluyen los smoothies en sus dietas diarias, demostrando así todos los beneficios que tiene ingerir frutas, verduras y semillas en esta presentación.

Entre las diferentes ventajas a la salud que ofrecen los smoothies encontramos que son una de las bebidas perfectas para el verano o los días soleados, pues ofrecen una hidratación completa, ya sea que viajemos a la playa o que nos expongamos al sol. Además, sus dosis de vitaminas y minerales los convierten en un alimento perfecto para el post-entrenamiento. No cabe duda de que los smoothies son las bebidas consentidas de los amantes de las frutas y también de los que no son tan fanáticos, pues con la mezcla de sabores son una excelente alternativa para sumar algún ingrediente que no sea tu favorito y disfrazarlo con los demás sabores.

Es debido al furor por los smoothies que muchos expertos se han dado a la tarea de experimentar con los ingredientes y sabores para explorar nuevas maneras de deleitar nuestros paladares. De esta manera es como nace la nueva colaboración entre Sabrina Carpenter y EREWHON la marca que se ha vuelto viral por tener las bebidas de todas nuestras famosas favoritas.

Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter y Erewhon se unen para crear un smoothie

El grupo de tiendas enfocadas en salud y nutrición EREWHON se ha dedicado a ofrecer productos saludables para todos los amantes de la vida fitness en Estados Unidos. Además de que han sabido aliarse con las figuras más representativas para difundir que un estilo de vida saludable es posible. En su más reciente colaboración se han unido a la chica del momento, Sabrina Carpenter para crear una bebida inspirada en su nueva faceta musical.



Si hay una palabra que describa la nueva era en la carrera de Sabrina Carpenter, esa es sweet. Desde la estética que ha implementado en sus videos musicales, hasta las referencias a alimentos o bebidas dulces en sus más recientes canciones o su próximo álbum; Carpenter ha sabido cómo despertar todos nuestros sentidos con su música. Y hoy, se une a EREWHON para crear una bebida que encapsula todos los ingredientes que integran esta nueva era para la cantante y nace el nuevo smoothie inspirado en su álbum “Short n´Sweet”.

Sabrina Carpenter

Ahora viene la pregunta del millón: ¿A qué sabe el nuevo smoothie de Sabrina Carpenter? Pues no sólo te lo responderemos, sino que te diremos el paso a paso para prepararlo desde tu casa y llenar de dulzura todas tus mañanas. Sólo debes mezclar todos tus ingredientes con un poco de hielo hasta conseguir la consistencia deseada.

Ingredientes:

Sabrina Carpenter