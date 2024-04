El poder de reinventarse: Mariana Zaragoza celebra 10 años de modelo e inicia su camino en el mundo de la actuación

¿De qué herramientas te has apoyado para conseguir esta entendimiento?

De la gente, pero de la correcta. Quizá soy muy tajante, sin embargo, creo que me ha ayudado mucho rodearme de personas que me hacen bien y me quieren bien. Me toca ser selectiva y cuido mucho mis emociones, por ende, cuido mucho a quien tengo cerca porque no quiero sentirme o caer en pensamientos que no son sanos para mí. También me fijo mucho en los ambientes laborales y he dejado de hacer cosas que no me estaban aportando algo positivo; por ejemplo, ya no hago dietas ni hago ejercicio solo para bajar de peso.