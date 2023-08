Personalización: La nueva tendencia de decoración

El coleccionismo sigue estando de moda, tener una afición y pasatiempo es lo más maravilloso que pueda existir. Te invitamos a apoderarte de tus hobbies y llenar de estilo tu hogar con los “tesoros” que te representan. Por ejemplo, si eres aficionado al tenis, ¿por qué no recuperar tus raquetas arrumbadas en la cochera y convertirlas en una obra de arte?

Tus hobbies pueden hacerse presentes en cuadros, libros o esculturas

El interiorista Alan Herrera, director creativo de Casa Roan, nos cuenta que caminaba feliz por las calles de Londres cuando encontró la tienda de un reconocido diseñador inglés aficionado a los deportes. Toda una pared estaba ocupada como lienzo, y sobre ella había una rosa inglesa formada por las raquetas de su abuelo. “Esos detalles son los que enamoran”, nos comenta Alan.

Así que si tu hobby es leer revistas y coleccionarlas, ¿por qué no mostrarlas en un gran librero o, al estilo de Gigi Hadid, llenar un muro de tu casa con portadas de tu revista favorita? Si eres aficionado a la pesca, podrías exhibir diagramas vintage de tipos de anzuelos, mapas de ríos y lagos, o incluso crear una temática marina en el arte de tu casa.

La decoración es un reflejo de nosotros mismos

Recordemos que nuestro hogar es una extensión de nuestro ser, nuestro refugio y espacio personal, pero también es un lugar que compartimos con amigos, familiares y conocidos. Por lo tanto, nuestras casas y departamentos deben expresar en cada esquina, muro, repisa y espacio que somos nosotros quienes habitamos ahí. Demuestra quién eres usando tu casa como lienzo. ¿Te gusta montar a caballo? Coloca una escultura de bronce de un caballo y muestra tus libros de equitación. ¿A tu hijo le gusta patinar? Cuelga sus viejas patinetas en la pared. ¿Tu marido es fanático de los cómics? Busquen un cuadro al estilo del gran Roy Lichtenstein y colóquenlo en un muro principal de su casa. Las oportunidades son infinitas y las opciones para demostrar tus aficiones en tu hogar son ilimitadas.

Pequeños acentos en tu casa de tus aficiones harán la diferencia en tu decoración.

Alan Herrera nos recomienda tres simples pasos a seguir para hacer de tus aficiones el tema de inspiración para sorprender a todos tus invitados.

Aficiones como inspiración para la decoración de tu casa

Encuentra un tema

Encontrar un tema parece sencillo, pero en realidad no quieres hacer una colección de cosas inservibles. No mires a los demás; tú eres tan único como el mensaje que quieres contar. ¿Te gusta tomar el té? ¿Por qué no mostrar todas tus tazas en una vitrina? Imagina una colección de tazas chinoiserie en un pequeño salón de tu hogar, con paredes de pasto japonés azul y techos con molduras blancas.

Llévalo al siguiente nivel

Una vez elegido el tema, llévalo al siguiente nivel. Si coleccionas pelotas de béisbol que atrapaste en los juegos de tus hijos durante la primaria, tal vez la mejor forma de hacerles tributo a esas victorias sea colocarlas dentro de cajas de acrílico. Ahora, estos auténticos trofeos pueden tener espacio en tu oficina o incluso en el salón.

Toda afición es una fuente de inspiración ¡Demuestra tus pasiones!

Un lujo personal

Recuerda que formar una colección de tesoros es un trabajo personal y muchas veces requiere pensar fuera de la caja. Tal vez te gusta coleccionar piedras, por ejemplo. Si viajarás próximamente a Lago di Como, sería una buena oportunidad para tomar una piedra del lago y atesorar ese instante.

Recuerda que las posibilidades son infinitas; hay personas que tienen colecciones muy peculiares que son valiosas tanto para quien las colecciona como para quien las observa. Ahora te invitamos a que recrees tu mundo de tesoros.

