¿Cómo puedo enfrentar a mi familia con mi nuevo yo?

“Querida Brujita” es una columna mensual para aprovechar nuestra sabiduría ancestral y nuestra intuición individual por igual. A medida que el mundo se vuelve más ruidoso y abundan las distracciones, podemos sentirnos alejados de nuestras tradiciones indígenas y ancestrales. Los momentos de estrés, tumulto social y miedo y la conexión constante con los estímulos digitales pueden hacernos sentir aún más desconectados de nosotros mismos y de los demás.

Cada mes, Vanessa Codorniu responde a sus alumnos y lectores las preguntas más profundas sobre la vida, el amor, los negocios, la dinámica familiar, la salud, la espiritualidad y la brujería ética.

Querida Brujita/ Brujita Vanessa:

He cambiado mucho en los últimos años y estoy muy preocupada de que mi familia no lo entienda. Estoy viajando de regreso para las vacaciones y realmente quiero poder compartir en quién me he convertido con mi familia, quien tiene la fe católica.

Durante la pandemia de 2020, estaba trabajando en Estados Unidos y me encontré atrapada en un pequeño apartamento lejos de mi familia en México. Vivía solo, trabajaba desde casa y estaba deteriorándome emocional y físicamente. Me criaron con una fuerte ética de trabajo y la creencia de que si trabajo duro y rezo mucho, todo estará bien.

Pero no importaba lo duro que trabajara y lo mucho que orara, la soledad, la falta de amigos y de conexión me tenían atrapada en el sofá viendo programas de televisión. Empecé a explorar la curación alternativa, la terapia psicológica, el yoga y otras herramientas terapéuticas para mantener el bienestar de mi mente, cuerpo y espíritu.

Me encanta mi trabajo en ingeniería y de ninguna manera estoy tratando de dejar mi carrera, pero sé que estas prácticas me hacen sentir conectada, estable y menos ansiosa. Me encanta la idea de que Dios es más bien un universo de posibilidades que unas reglas que debo seguir o ir al infierno. No estoy descartando mi creencia religiosa tradicional, pero sí las estrictas reglas hechas por el hombre que crean vergüenza, culpa y separación. ¿Cómo puedo enfrentar a mi familia con mi nuevo yo?

Conmovida pero asustada

Querida conmovida, pero asustada:

En primer lugar, honro tu camino a través de la ansiedad, el estrés y la soledad que todos sentimos en diversos grados durante la pandemia. ¡Se necesita de mucho coraje y fuerza de voluntad para defenderse y tomar las medidas necesarias para apoyar su propia salud mental! La pandemia con su aislamiento y contacto social limitado ofreció la oportunidad, si se aprovecha, de mirar hacia adentro sin distracciones externas para atender nuestro sistema nervioso, mente, cuerpo y alma.

Es natural sentir algo de miedo al compartir nuevas partes de su identidad con su familia. La familia es nuestra conexión con nuestra historia, seguridad y apoyo a lo largo de la vida. Idealmente, nuestra familia es nuestra base y lugar seguro. La mayoría de las veces, al menos que estemos lidiando con casos extremos de abuso, narcisismo y abandono, las familias también son una fuente de apoyo, alegría y estrés.

Recuerda que te aman aunque no siempre puedan entender. Esto no significa que sean inferiores o malos, ya que tu crecimiento no te hace mejor o buena. Si los aceptas como son, puede ayudar a minimizar la actitud defensiva que tu familia pueda sentir cuando escuchen que estás en terapia o sanación alternativas.

Mi consejo es tomarlo con calma, estar presente y agradecida por finalmente poder pasar tiempo con su familia. Deja que el amor y la gratitud sean tu guía. Date tiempo para sentir e integrar lo que es volver a estar en tu tierra natal con tu familia. Permítete respirar sin prisas.

Mantén tu corazón abierto. Cuando te pregunten cómo estás, puedes compartir cómo te sentías antes de la terapia y tu camino de bienestar. Este tipo de compartir sin miedo, culpa o duda puede ayudar a abrir futuras discusiones sobre la espiritualidad y religión.

Antes de viajar, sugiero algunas visualizaciones creativas y afirmaciones para calmar sus miedos y establecer la intención de su conexión. Asegúrate de estar en un espacio tranquilo, enciende una vela blanca si lo deseas y toca música que te haga sentir en paz y conectada a tierra. Establece tu intención de conectarte con tu familia y ser recibido con ‘tu nuevo yo’. Toma varias respiraciones y repite, “Ahora es seguro ser quien soy. Ahora es seguro ser quien soy con mi familia y amigos. Me permito mejorar mi vida.”

Imagínate llegando a casa y siendo recibida por tu familia. Permítete sentir seguridad, paz y amor por encima del miedo. Imagina mirar a los ojos a los miembros de tu familia y emanar perdón por el pasado, compasión y aceptación por el presente. Repite: “Pase lo que pase, merezco vivir la vida auténticamente y de la manera que elija. Ahora es seguro para mí vivir como elijo y crear mi propia relación en mis términos, con lo divino”.

Mientras que algunas familias de habla hispana están más abiertas al curanderismo, la espiritualidad sobre la religiosidad y practican formas indígenas de curación como limpias y sobadas, otras no lo están.