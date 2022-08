‘Tengo miedo a ser ser feliz’

“Querida Brujita” es una columna mensual para aprovechar nuestra sabiduría ancestral y nuestra intuición individual por igual. A medida que el mundo se vuelve más ruidoso y abundan las distracciones, podemos sentirnos alejados de nuestras tradiciones indígenas y ancestrales. Los momentos de estrés, tumulto social y miedo y la conexión constante con los estímulos digitales pueden hacernos sentir aún más desconectados de nosotros mismos y de los demás.

Cada mes, Vanessa Codorniu responde a sus alumnos y lectores las preguntas más profundas sobre la vida, el amor, los negocios, la dinámica familiar, la salud, la espiritualidad y la brujería ética.

©Vanessa Codorniu



Vanessa Codorniu

Querida Brujita/ Brujita Vanessa:

Me despidieron de mi trabajo el año pasado y no he sentido lo mismo desde entonces. Fue un shock que pudiera ser tan dedicada en el trabajo y aún así ser despedida. Me tomó varios meses conseguir un nuevo trabajo, pero finalmente lo conseguí. Sé que debería estar contenta de haber podido conseguir un trabajo similar con un salario un poco más alto, pero no puedo. De alguna manera no puedo dejar de sentir que esto no puede durar. Tengo mucho miedo de cometer un error. Me siento cansada físicamente y emocionalmente, incluso cuando estoy en casa. Tengo muchas ganas de seguir adelante, confiar en mí misma, y volver a sentirme yo misma. ¡Ayúdame! ¿Cómo puedo empezar a sanar?

Atentamente, “Miedo a Ser Feliz”

Querida ‘Miedo a Ser Feliz’:

Lo que estás sintiendo es completamente normal y la mayoría de nosotros en algún momento experimentamos una situación que nos toma por sorpresa y deja una impresión duradera. Esto es a menudo lo que llamamos un bloqueo emocional. ¡La buena noticia es que los bloqueos emocionales se pueden superar!

Algunas señales que nos advierten que podemos estar experimentando un bloqueo emocional: Nerviosismo, temor a ser rechazados, baja de motivación, fatiga emocional y física, insomnia, sintiéndose sin propósito, procrastinación, entumecimiento, incapacidad para disfrutar de las cosas que solíamos disfrutar e incapacidad para celebrar nuestros éxitos actuales.

Afortunadamente, hay muchas maneras de apoyar y sanar nuestro sistema nervioso, que incluyen terapia tradicional, meditación, sonido terapéutico, visualización y prácticas de atención plena y más.

Aquí hay una práctica simple que muchos de mis clientes han encontrado muy poderosa:

Siéntante derecha, cierra los ojos y controla tu respiración. Inhala por 5 segundos y exhala por 8.

Identifica la circunstancia que te molesta, imaginándote en una situación dolorosa, y fíjate en dónde vive el miedo o el bloqueo en tu cuerpo. El dolor emocional tiende a aparecer en alguna parte del cuerpo. ¿Puedes sentir en qué parte del cuerpo vive el dolor emocional?

Fíjate si hay un sentimiento claro que puedas intuir. En esta situación me imagino que algunos sentimientos que podrían surgir son: “Me siento no apreciado”, “me siento inseguro”, “no sé lo que estoy haciendo” o incluso “no me siento amado”.

Sé testigo de tu experiencia: siente lo que siente en su cuerpo, deja que las palabras y los sentimientos fluyan a través de su cuerpo. Este es un momento seguro para expresar tus sentimientos: primero habla en voz alta. Es posible que te encuentres diciendo: “No me gusta esto, duele, me siento mal, estoy muy triste, estoy enojado, esto no es justo”.

A continuación te invito a escribir respuestas: