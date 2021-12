¿Solo en las fiestas? Estrategias para ‘sobrevivir’ a las próximas fechas y ayudar a otros

Cosas que puedes hacer por aquellos que estarán solos en las fiestas

Carrington insiste en la necesidad de entender que esta temporada festiva provoca muchas emociones, por lo que hay que respetar los sentimientos de los demás y darles un espacio para optar por no participar si eso es lo mejor para ellos. En lugar de preguntar a las personas si tienen planes para las fiestas, puedes decir: “Si no tienes otros planes, nos encantaría que te unieras a nosotros”. Acércate siempre con el mensaje de que “no hay presión porque vengas con nosotros, pero realmente nos encantaría tenerte cerca”. Envía un mensaje de seguimiento para que sepan que la invitación está siendo genuina y de corazón.

Algunos, como los profesionistas jóvenes están atascados de trabajo durante las vacaciones, por lo que entregarles una comida hecha en casa, flores, galletas, un pijama de lujo o una canasta de regalo es un gran detalle.

Para los vecinos o las personas mayores que pasan las vacaciones solos, no los olvides. Deja una rica merienda, un detalle, un plato de galletas o una nota amable en su puerta. ¡Y no te olvides de los padres solteros! Ha habido muchos días festivos en los que no recibí un solo regalo y sé que esto es una realidad para muchos padres solteros. Aprovecha las vacaciones para apreciar a tus seres queridos. Hazles saber que son apreciados y muy amados.