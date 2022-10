“Querida Brujita” es una columna mensual para aprovechar nuestra sabiduría ancestral y nuestra intuición individual por igual. A medida que el mundo se vuelve más ruidoso y abundan las distracciones, podemos sentirnos alejados de nuestras tradiciones indígenas y ancestrales. Los momentos de estrés, tumulto social y miedo y la conexión constante con los estímulos digitales pueden hacernos sentir aún más desconectados de nosotros mismos y de los demás.

Cada mes, Vanessa Codorniu responde a sus alumnos y lectores las preguntas más profundas sobre la vida, el amor, los negocios, la dinámica familiar, la salud, la espiritualidad y la brujería ética.

©Vanessa Codorniu





Querida Brujita/ Brujita Vanessa:

¿Cómo saber cuándo alguien es tu alma gemela? Conocí a alguien en una cena el mes pasado. ¡Apenas hablábamos, pero la energía entre nosotros era eléctrica! Luego me encontré con él en el café local esta semana con unos amigos. Nos saludamos y hablamos sobre el clima, eso era básicamente todo, ¡pero no podía sacarlo de mi mente! Uno o dos días después, estaba triste por una mala noticia de trabajo y caminé hacia el parque, y allí estaba él con su Yorkie. ¡Me encantan los Yorkies! Me contó que recientemente se mudó al área por un trabajo. Se dio cuenta de que estaba triste y me preguntó qué estaba pasando. Compartí con él todos los detalles, me escuchó y luego me preguntó si necesitaba un abrazo. ¡Y me dio un abrazo largo y profundo que se sintió tan reconfortante! Luego nos despedimos y no lo he vuelto a ver.

He soñado con él cuatro días seguidos desde entonces. Creo que el universo lo está poniendo en mi camino por una razón, ¡quiero decir que sucedió cuatro veces! ¡He buscado mucho en Internet sobre almas gemelas y realmente siento que él es el indicado! No he estado en una relación desde hace muchos años y la última terminó horriblemente. ¿Cómo puedo estar absolutamente segura de que es él antes de emocionarme demasiado y luego perder el tiempo en algo que no lleva a ninguna parte?

Atentamente, Buscando Alma Gemela

Querida Buscando Alma Gemela,

¡Siempre es encantador conocer a alguien y sentir una chispa! Sentirse así puede abrirnos a nuestros deseos profundos y guiarnos a explorar relaciones nuevamente, especialmente si la última terminó mal. Ya sea que esto progrese o no, ¡es una invitación bienvenida para recordar lo bien que se puede sentir una conexión!

En mi experiencia siento que todos tenemos varias almas gemelas. Algunos son miembros de la familia, amigos o personas con las que podemos conectarnos profundamente sin importar cuánto tiempo los conozcamos y sin depender de dónde vaya la relación. También he notado que a medida que las personas evolucionan y crecen, sus necesidades de relación también cambian.

Cuando los “psíquicos” le dicen a la gente “¡este es el indicado!” la persona puede terminar actuando como si la pareja fuera una esposa o un esposo cuando en realidad no lo son. He conocido a muchas personas que salieron con alguien que ni siquiera les atraía porque un psíquico poco ético les dijo que anularan sus instintos. Nunca debemos poner el poder de elegir en algo o alguien externo.

Entonces, ya sea que esta persona sea un alma gemela o no, lo importante es si hay suficiente interés de ambos lados para conectarse y explorar las posibilidades. No te dejes cegar por las señales, mira las acciones. ¿Tal vez este hombre te invite a salir, o tal vez será tu amigo? ¡Es importante recordar que una conexión es solo el comienzo y las acciones, el carácter de la persona y la relación que construyan juntos serán la verdadera respuesta!

¿Conoces el concepto de “madera flotante”? Es la metáfora de estar en el mar y que vemos madera a la deriva o “señales” de que nos estamos acercando a la tierra, señales de que estamos haciendo el trabajo y en el camino correcto. Esta es una forma en que el universo nos comunica que nos estamos acercando a la realización de nuestras esperanzas y sueños. En las citas, eso podría parecer más probable para salir con parejas que tienen muchas de las cualidades que más hemos estado deseando, pero no todas nuestras parejas con grandes cualidades son nuestra alma gemela, por supuesto.

Una cosa que debes investigar primero dentro de ti misma es: ¿esta es tu pauta de relación? La adicción al amor es una adicción real, y es comprensible porque cuando nos enamoramos, el cuerpo produce sustancias químicas y hormonas tan poderosas como muchas drogas súper adictivas.

A veces, las personas entran en nuestras vidas de manera profunda y poderosa durante un período de tiempo para enseñarnos una lección, y estas personas no son necesariamente nuestras almas gemelas para siempre, sino personas con las que debemos aprender para avanzar en nuestro viaje. Estas conexiones pueden ser tan intoxicantes mientras suceden que definitivamente pueden sentirse como un alma gemela o una conexión de vidas pasadas. Lo complicado es que si llegan a un punto en el que ya no nos sirven y causan más dolor que felicidad, nos aferramos a la creencia de que son nuestra “alma gemela” y esto puede hacer que nos quedemos mucho más tiempo del que probablemente deberíamos.