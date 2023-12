¿Por qué el sushi está de moda?

Seguramente si leíste el título de esta publicación y te quedaste enganchado en este escrito es porque te encanta el sushi tanto como a mi o tal vez estás entrando en el gusto por el mismo. A veces es un poco confuso cuando vamos a los restaurantes de sushi y vemos la carta con los diferentes nombres que llevan estas delicias. No te alarmes a mi también me tomó tiempo comprenderlo del todo. El sushi es uno de los platos más representativos de la cocina japonesa, la culinaria de este país es exquisita y muy extensa, en ella predomina el arroz blanco, ya que se incluye en casi todas las preparaciones y el sushi no es la excepción.

Me alegra poder llegar a ti, que tal vez quieres aprender a cocinar o por el contrario eres un amante de la cocina como yo. Por eso me emociona solo imaginar el momento en que estés preparando todas mis recetas y aplicando todos los secretos que aquí te compartiré.

Te invito a que preparemos juntos mis platillos preferidos! ¡Te aseguro que quedarán brutales!

¿Sabías qué a pesar de que el sushi se considera uno de los platos más importantes de la cocina Japonesa, realmente nació en China?

Este plato ancestral era originalmente una técnica para conservar el pescado, envolvían el pescado en arroz fermentado y sal, ya que esto evitaba que el pescado se dañara, en China solo se comían el pescado y el arroz lo tiraban, este tipo de sushi se llamaba Narezushi. Cuando esta técnica llegó a Japón, ellos prefirieron comerse el pescado con arroz, por lo cual lo hacían con el pescado crudo y cuando el arroz no había perdido del todo su sabor, también lo acompañaban con salsa de soya, luego descubrieron la manera de hacer vinagre de arroz, así no tenían que esperar a que el arroz se fermente para comerlo.

El sushi ha ganado popularidad en los últimos años ¡sí, se puede comer delicioso sin romper la dieta! Además es muy balanceado, ya que contiene distintos grupos alimenticios, dejando grandes beneficios para nuestro cuerpo. Entre los principales vemos que favorece al corazón, reduce el colesterol, facilita la digestión y fortalece el sistema inmune. Además, el pescado o mariscos lo hacen excelente fuente de proteínas.

El sushi me encanta porque admite una infinidad de variaciones para cada gusto y para muchísimas ocasiones, es perfecto para una cena romántica, para brindarle algo diferente a tus invitados y hasta para una noche de películas.

Hoy te quiero compartir algunos de mis tipos de sushi favoritos.

Los maki me encantan, este es un estilo de sushi que lleva el alga nori por fuera.