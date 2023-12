Alexa Olavarría nos comparte su ‘babymoon’ en Bora Bora y sus consejos para viajar embarazada

En julio pasado, Alexa Olavarría recibió la noticia más feliz de todas: se convertiría en mamá por primera ocasión. Tras seis años de matrimonio con Sebastián Barragán, decidió emprender la misión de buscar un bebé. Para la influencer, la decisión fue bien pensada, ya que con el confinamiento, pasó más tiempo en casa y su forma de trabajar también cambió. Así que en menos de lo que ambos esperaban, ¡el bebé se hizo presente! Con un pequeñín en camino hay tanto por hacer, que los futuros padres necesitan un respiro, por lo que Alexa y su esposo se sumaron a la tendencia de las babymoon, un viaje para disfrutar en pareja antes del nacimiento.

Alexa y Sebastián en su sesión de fotos en Bora Bora, un viaje inolvidable

En entrevista con HOLA! USA, Alexa, quien es toda una experta en viajes y tiene su blog Las Aventuras de Alexa , compartió cómo fue emprender un viaje al otro lado del mundo por la Polinesia Francesa, específicamente en la espectacular isla de Bora Bora. Además de eso nos habló sobre sus básicos de viaje y todos los cuidados que tuvo durante su babymoon y de cómo ella, su esposo y el bebé que esperan disfrutaron del viaje pese al COVID-19.

Lo primordial era elegir un destino aislado del mundo y con pocos casos de coronavirus. ¿Imposible? Para nada... La pareja encontró la Polinesia Francesa, lugar en el que, desde el inicio de la pandemia, se han registrado poco más de 18 mil casos. Con una tasa tan baja —comparada con la de otros países—ambos se sintieron seguros para viajar.

“Quisimos escoger un lugar paradisíaco aislado. Decidimos este lugar porque están tomando las medidas de preocupación necesarias. Bora Bora es una de las islas con bajos casos de COVID y estrictas medidas”, compartió la influencer, quien viajó en susegundo trimestre, ente el cuarto y sexto mes de embarazo. “Nos hicieron varios exámenes de COVID. ¡Al final nos hicimos cuatro exámenes para ir a Bora Bora! El primero, tres días antes de viajar, otro antes de montarnos al avión, el tercero cuando llegamos al aeropuerto de Bora Bora y el cuarto, cuando dejamos la isla. Me sentí muy segura”, reveló Alexa.

Bora Bora es un destino con una tasa baja de contagios, por ello se sintieron seguros al viajar

Al llegar a la isla, ella y Sebastián estuvieron completamente alejados de todo. “Estábamos mi esposo y yo solos en la playa, al aire libre y por eso decidimos escoger este destino”, dijo, aconsejando a las futuras mamás que, si desean tener su babymoon, elijan un destino con una tasa baja de casos. De Miami a Bora Bora son alrededor de 12 a 15 de vuelo con sus respectivas escalas... Así que más alejados y seguros no podían estar. Pero como cualquier viaje para una embarazada, fue todo un, reto y Alexa se preparó súper bien con sus básicos:

Se mantuvo hidratada durante toda la travesía . “Durante el embarazo no puede faltar el agua. Te vas a sentir mucho mejor y ayuda a que tu cuerpo se sienta bien”.

. “Durante el embarazo no puede faltar el agua. Te vas a sentir mucho mejor y ayuda a que tu cuerpo se sienta bien”. Llevó sus vitaminas prenatales, así como su vitamina C

Empacó sus medias de compresión , las cuales sirven para que no se inflamen los pies y haya una mejor circulación en las piernas. Además de esto, recomendó que, si se trata de un vuelo largo, es benéfico para el cuerpo levantarse a caminar, aunque sea solo en el pasillo del avión

, las cuales sirven para que no se inflamen los pies y haya una mejor circulación en las piernas. Además de esto, recomendó que, si se trata de un vuelo largo, es benéfico para el cuerpo levantarse a caminar, aunque sea solo en el pasillo del avión Viajó lo más cómoda posible e incluso llevar una almohadita para descansar

e incluso llevar una almohadita para descansar Kit especial con cubrebocas, guantes, toallitas para desinfectar, gel antibacterial y spray desinfectante

¿Por qué hacer un viaje antes del nacimiento del bebé?

Para las futuras mamás, el descanso es necesario... ya que después de la llegada de un pequeñín, este se vuelve la prioridad en casa. Así lo explicó Alexa, quien compartió que este viaje fue de lo más placentero. “Es un viaje antes de que de te dediques al baby, un viaje para ti y tu esposo para dedicarse tiempo, para compartir, para pasarla bien antes de que llegue esta gran aventura, esta gran responsabilidad, porque después ¡ni tiempo habrá!”.

Alexa Olavarría nos habló de la importancia de tener un viaje especial antes del nacimiento de su bebé

El GRAN anuncio

Alexa nos contó con emoción que, tras 12 años con Sebastián (seis de novios y seis de matrimonio) le llegó el momento de pensar en un bebé. Y con la pandemia, su mente se aclaró respecto a ese tema. “No habíamos tomado la decisión por el agitado estilo de vida que llevamos. Pasaron los años hasta que finalmente llego la pandemia. Un momento difícil, pero las cosas cambiaron. Dejamos de salir, trabamos más desde casa, en cuarentena y ya lo habíamos hablado… lo intentamos y funcionó. ¡En pandemia muchísima gente salió embarazada! En lugar de la pandemia del COVID, fue la del embarazo”, dijo entre risas.

Tras practicarse dos pruebas caseras, lo confirmó; sus síntomas no eran un simple malestar, sino el inicio de una nueva vida. A los pocos días, Sebastián cumpliría años y celebrarían su aniversario de bodas. Para celebrar, viajaron a Las Bahamas, y fue ahí donde Alexa le dio la sorpresa a su marido con un original pastel, del cual salieron encapsulados los tests de embarazo.

Para cuidarse al máximo durante la pandemia, Alexa nos confesó que ha hecho grandes sacrificios, los cuales bien valen la pena por la salud de su bebé, quien es un varoncito. “Es mejor tomar las medidas extremas. Lo más importante en este momento como mujer embarazada tiene que ser tu bebé. Una de las cosas más difíciles es que yo no me he visto con mis amistades, tengo casi un año de que no me veo con mis amigas y amigos. Decidí aislarme por completo”.

