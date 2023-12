¿Sabes cómo ayudar a tus hijos a resguardar su seguridad en internet?

Hoy en día es imprescindible que padres y madres conozcan sobre seguridad en internet y redes sociales para poder prevenir y enfrentar los peligros a los que jóvenes y niños pudieran estar expuestos. Si bien los niños acceden a la red desde edades muy tempranas, es necesario educarles sobre cómo manejarse en los ambientes virtuales; establecer límites claros y explicarles con ejemplos los riesgos que supone la navegación en internet así como el proporcionar datos personales. No quiere decir que debamos prohibirles el uso de los dispositivos pero sí que debemos vigilar su seguridad aplicando algunos sencillos consejos.

Puede que los padres crean que sus hijos están jugando en la laptop o tablet, pero al usar los dispositivos sin vigilancia o controles parentales podrían terminar viendo contenido no apropiado para su edad

1-¿Utilizarán solos internet? Edúcalos para hacerlo

“Los niños de ahora” son nativos digitales y por ello se manejan como pez en el agua en el mundo tecnológico, y pensar que siempre estarán bajo supervisión de un adulto al acceder a las tics es ingenuo.

Por eso la mejor solución no es solo establecer límites sino educarlos sobre el uso seguro y responsable de la red. De esta manera, navegar por internet para nuestros hijos será positivo, promoviendo se haga con criterio y de forma didáctica. Los padres siempre deben supervisar las actividades de sus hijos y conversar sobre las buenas prácticas que se deben seguir en el uso de las tecnologías de la información.

Lo mejor es que se ubique el ordenador en un espacio común como la sala o estudio para evitar que los niños se encierren en su habitación

2- ¿Qué deben saber nuestros hijos a la hora de usar internet?

Lo primero es lo primero, tu hijo debe saber que recibir permiso para navegar en internet es un paso importante que le otorga una responsabilidad, es una muestra de confianza del mismo nivel que entregarles las llaves de la casa o darles permiso para salir solos.

Esta aparente libertad, debe tener sus límites, tendrán su espacio privado por supuesto, pero como padres es necesario revisar la configuración, estado de seguridad de los dispositivos así como de las redes sociales que visiten.

Los padres deben conversar sobre las buenas prácticas que se deben seguir en su uso de las redes

3- No deben dar sus datos personales

Quizás esta sea la versión moderna de “no hables con extraños” pero sí, en internet pueden haber señuelos para pescar quien ofrezca información confidencial a través de chats, correos o redes sociales.

Tu hijo debe saber que no debe proporcionar sus datos personales pues esto supone un alto riesgo para su seguridad y la de su familia. Incluso evitar publicar fotografías explícitas que puedan dar información personal como por ejemplo, imágenes en las que aparezca con una insignia escolar o deportiva, o lugares identificables como la casa o el colegio.



Las falsas noticias suelen estar a la orden del día en internet, y es necesario que tu hijo sepa cuáles son fuentes fiables de información y cuáles probablemente no

4-Controles parentales

Para evitar el acceso de tus hijos a contenidos no deseados debes establecer tanto filtros parentales en los dispositivos que utilicen, como un límite de tiempo en su uso. Los expernos recomiendan que los menores de 6 años no accedan más de una hora y los mayores de esa edad no más de dos.

Toma en cuenta que el mejor filtro de control parental siempre serás tú. Acompaña a tu hijo en sus primeros contactos con internet, se trate de ver videos con ellos, jugar videojuegos o investigar sobre temas que le llamen la atención.

De esta manera no solo estarás reforzando tu relación y tus vínculos al conocer sus intereses e inquietudes, sino que podrás guiarles y enseñarles qué contenidos son de calidad y cuáles no, por no ser apropiados para su edad.Es una tarea que no se debe postergar.



