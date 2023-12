Energía y antioxidantes en tu bebida caliente matutina

Comenzar con las bebidas verdes y energizantes es parte del trending gastronómico actual. Sin embargo para algunas personas iniciar el día sin un café y sustituirlo con una bebida fría es sencillamente inconcebible. Así que tenemos la sustancia que te dará el vigor, y los antioxidantes necesarios en tu dieta diaria y a la vez te brindará ese ritual caliente al despertar: Café con matcha.

Los millones de coffe lovers se cuentan por todo el mundo y cada día se suman más luego que prestigiosos estudios han confirmado los beneficios del café siempre y cuando no se abuse de él y se tomen como máximo hasta tres tazas diarias sin azúcares, leches u otros aditivos.

©GettyImages



Millones de personas en el mundo mantienen un ritual mañanero con el café de casa o de una cafetería.

Beneficios

Entre los efectos más alentadores se encuentran que ayuda a prevenir la diabetes tipo 2, algunos tipos de cáncer, protege contra el Alzheimer y es un buen antidepresivo. A eso debes agregar, que puede mejorar la condición de personas con estreñimiento, actúa como diurético y pueden ser una gran inyección de energía, excelente para quienes hacen ejercicios y tienen actividad física.

Su acción sobre el peso se podría decir que es neutral, ya que por sí sola una taza de café, casi no tiene calorías, pero puede ayudarte a saciar breve o ligeramente el apetito.

©GettyImages



Los beneficios encontrados en el café pueden disminuirse o contrarrestarse con agregados como el azúcar,

Gracias a recetas que están cada vez más en boga en otras tierras podemos mejorar un delicioso café, si no potenciar sus acciones sin perjudicar las bondades. Así que puedes hacer insuperable tu mañanero al mezclarlo con té de matcha. La mezcla es conocida como Ying Yang.

Este tipo de té verde molido, es de producción milenaria en el continente asiático y se le atribuyen muchas propiedades, que hoy día son objeto científico para determinar todos sus alcances al reducir la producción de la hormona del estrés, favorecer la salud cardiovascular y como fuente antioxidantes y por si fuera poco ayuda a quemar grasas durante la actividad física.

©iStock



Té de Matcha se ha hecho muy popular por sus propiedades en los últimos años.

La receta es muy sencilla prepara el café negro a tu gusto y mientras está bien caliente coloca de inmediato la bolsa de polvo de matcha durante 2 o 3 minutos. No lo dejes por más tiempo, pues podría tomar un sabor muy amargo o astringente. Si la presentación que usas es en polvo, prepárala con menos agua de lo acostumbrado y luego mezcla. No agregues azúcar ni edulcorantes. Recuerda que los endulzantes restan todas las propiedades saludables de estas bebidas. Y aunque no todas las combinaciones de aditivos son apropiadas, hay tres que por separados podrías añadir para hacer de esta bebida tu favorita en efectos y sabor: canela, cúrcuma, ralladura o gotas de limón.

Cualquiera de estos tres ingredientes potenciarán los sabores y las propiedades antioxidantes del matcha y el café se convertirá en la mejor forma de iniciar tu día.

Vídeo Relacionado: Cómo lidiar con la ansiedad social esta Navidad Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.