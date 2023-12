Kim Kardashian ama los ejercicios con pesas, conoce sus ventajas

Hay un error que comenten algunas mujeres principiantes en el mundo fitness y es no levantar pesas por temor a desarrollar una musculatura masculina. Te podemos decir con toda certeza que nada más alejado de la realidad, ya que el sistema hormonal femenino no está diseñado para crear una hipertrofia muscular como la de los varones. De hecho, si quieres lucir llamativas curvas -pero sin flacidez- debes atreverte a realizar ejercicios de fuerza como lo hace la líder de las influencers del mundo, Kim Kardashian.

A la celeb le encanta los entrenamientos de fuerza, como ella misma confiesa en sus publicaciones en redes sociales: “¡Estamos de vuelta con el entrenamiento pesado! Yo diría que cada 6 meses me tomo dos semanas sin levantar peso. A veces solo necesito un descanso para recargar y relajar, pero luego lo extraño mucho y me siento muy bien al volver a hacerlo”.

Kim Kardashian revolucionó las redes al publicar su foto en el gym

Kim ha dado en el punto de uno de los tantos beneficios de hacer trabajos con pesas, y es la inyección de endorfinas que produce el placer del entrenamiento. Si eres una corredora, seguramente conseguirás una satisfacción máxima al realizar el trayecto completo que te propusiste. Si haces un workout de esfuerzo en el gimnasio lo sentirás cuando estés de frente a los hierros y logres tu sesión de levantamiento.

Esta sensación de bienestar general ayuda a reducir los niveles de estrés. Varios estudios han comprobado que la exigencia corporal de este tipo de adiestramiento, la concientización del movimiento y el crecimiento temporal del músculo tienen un efecto emocional y físico liberador.

Los llamados ejercicios de fuerza aceleran la quema de calorías

Por otra parte, las pesas te ayudarán a quemar grasa y tonificar músculos. Tu metabolismo se acelerará y quemarás más calorías incluso después de salir del gimnasio. Y una vez más, te repetimos: no vas a parecer una mujer culturista. Para llegar a ese punto tendrías que adoptar entrenamientos especiales, alimentación y consumo de suplementos que permitan 'crear' un cuerpo voluminoso.

Por otra parte, construirás huesos más fuertes ya que se incrementa la densidad mineral ósea, lo que reduce los riesgos de osteoporosis y fracturas.

Una musculatura visiblemente tonificada solo es posible con ejercicios de fuerza

También se ha comprobado que las actividades de fuerza ayudan a mejorar la calidad del sueño, lo que lo convierte en un excelente remedio natural para quienes sufren de insomnio, pero si es tu caso procura no ejercitar en la noche.

Además, hay beneficios adicionales para el corazón: como cualquier otro, el músculo cardiaco se verá estimulado por el entrenamiento con pesas, así como en la postura: para garantizar el éxitos de las ejecuciones deberás adoptar posiciones correctas, lo que te hará concientizarlo y hacerlo en tus otras acciones diarias.

Curvilínea pero con definición se muestra Kim Kardashian

No temas, ya tienes las razones necesarias para levantar peso en el gimnasio. Busca buenos instructores que te ayuden a iniciarte, que te propongan las rutinas apropiadas y te animen a realizar el workout sin sobrepasar tus capacidades. Si no sabes usar pesas o son muy pesadas para ti, no te arriesgues, puede causarte una lesión grave. Si haces las cosas bien, serás como Kim Kardashian: una amante de ejercitar con fuerza.



