Alejandro Fernández lanza ‘La Tóxica’ junto a Anitta; y Camilo estrena ‘Cuatro’

Rauw Alejandro - Touching the Sky

La canción es el primer lanzamiento en solitario de Rauw este año y marca un nuevo capítulo en su carrera musical. La canción llega justo a tiempo para el clima caliente y garantiza ser un himno del verano. La canción viene acompañada de un nuevo video, dirigido por Martin Seipel y producido por Rocío Taboada, que muestra a Rauw bailando por toda la ciudad de Nueva York.

Camilo - Cuatro

Conformado por 12 temas compuestos por Camilo y cuatro de ellos coescritos con Edgar Barrera (No Se Vale, Misión Imposible), Mau y Ricky Montaner (La Boda), Morelli (Amor de Extranjeros) y Juan David Muñoz Avilés (Una Vida Pasada, PLIS), bajo la producción de Camilo, Nicolas Ramírez y Nico González. La inspiración de este álbum viene de los sonidos tropicales como la salsa, la cumbia, el pambiche, el merengue y el vallenato, entre otros, que marcaron la infancia y juventud de Camilo mientras vivía en Colombia. “Siempre escuchaba a la Sonora Matancera, La Fania y La Sonora Ponceña. Ya más grande empecé a escuchar a Juan Luis Guerra y al Grupo Niche, que fue un referente inmenso toda mi vida, así como Joe Arroyo que es insignia colombiana, entre muchos otros artistas que forman parte de mi ADN”, expresó.

Sofía Reyes y DannyLux - El 100

Más que una simple canción. Con este tema, Sofía Reyes demarca un suceso importante dentro de su carrera, simbolizando su evolución como artista y su compromiso de traspasar cualquier tipo de frontera, lo cual fue denotado por su reinvención con el álbum, MILAMORES; Sofía, desde este momento, re-emerge con un lado distinto de sí misma. Con Danny Lux a su lado, Sofía invita a los escuchas a un mundo donde la vulnerabilidad se enfrenta con la fuerza, el dolor con la resiliencia y la oscuridad se encuentra con la luz.

Alejandro Fernández y Anitta - La Tóxica

Alejandro Fernández, quien es uno de los mayores exponentes del mariachi a nivel mundial, fue quien logró que la súper estrella brasilera Anitta se uniera a la ola de regional mexicano con “La Tóxica” que retrata perfectamente los sentimientos de paz y alegría que experimentamos al salir de una relación tóxica, un concepto muy moderno que define las relaciones del siglo XXI, haciendo de cada verso una oportunidad para dedicar de manera sincera y transformarlo en pura catarsis. Un tema que se incluye en su próximo álbum, ‘Te Llevo En La Sangre’, que promete convertirse en un clásico instantáneo, no solo en la carrera musical de Alejandro, sino también en la historia de la música tradicional mexicana.

Pepe Aguilar - Que Llueva Tequila

El legendario ícono de la música mexicana, Pepe Aguilar, ha compartido un increíble esfuerzo de estudio, lanzando su tan esperado nuevo álbum, ‘Que Llueva Tequila’; reafirmando su compromiso como una de las figuras más titánicas de la música mundial. El álbum, que consta de 13 canciones que exploran temas de amor y pérdida, mantiene el sonido característico de Aguilar al tiempo que traspasa sutilmente los límites de su género. El álbum incluye temas lanzados anteriormente como ‘Hasta Que Me Duermo’, una sentida balada de mariachi que muestra el talento de Pepe para transmitir emociones crudas. Algo que se puede apreciar en cada nota del álbum es La ética incansable, el trabajo duro y el profundo amor de Pepe por su oficio y la música a la que se ha dedicado durante la mayor parte de su vida.

Keityn - Frases

Con “Frases”, Keityn demuestra una vez más su capacidad para conectar con los oyentes a un nivel profundo y emocional y demuestra el porqué es considerado un maestro de la composición. “Frases” es más que una canción de reggaeton; es una experiencia que invita a reflexionar sobre el amor, la admiración y la búsqueda de lo desconocido en el ser amado.

Cris MJ - Si no es Contigo

Con este sencillo producido por NeCrédito: Cvstros, Cris MJ llega con una canción que, sin duda, muchos enamorados harán parte de su historia. La canción que dice, “Si no es contigo amor / ya no quiero a nadie más…” también cuenta con un video musical dirigido por Javier Rivas. El video, que fue grabado en París, resalta los momentos simples que pueden estar llenos de complicidad y atracción donde los protagonistas pasean juntos por la ciudad y disfrutan de su compañía en una cena con la Torre Eiffel en el fondo.

George LaMond - Mal del Corazón

El icónico George LaMond, un nombre sinónimo de la época dorada de la música freestyle, está de regreso con un nuevo sencillo, listo para calentar las pistas de baile con su característica mezcla de pasión y ritmo. “Mal Del Corazón” marca el tan esperado regreso de LaMond a la escena de la salsa, un género en el que constantemente ha cautivado al público con su innegable talento.

Javiielo - Quiso Escaparse

La canción es acompañada de un videoclip que encapsula perfectamente la atmósfera de misterio e intriga que el artista desea transmitir. Grabado en las enigmáticas calles de Puerto Rico, el video muestra a Javiielo no solo como cantante, sino también como protagonista principal de una narrativa visual cautivadora.

Sael - Lo Rompí

El sencillo narra la historia del momento en el cual uno comienza a desarrollar sentimientos por su contraparte en una situación que ambas partes tenían claro que era solamente una aventura. En el video, dirigido por Lucas Emiliani, veremos a El Pibe interpretando la canción al ritmo de un clásico Reggaeton de ensueño mientras la chica que lo trae loco se encuentra en su apartamento y se le ve pensativa a la vez que disfruta de la canción – pensando en Sael.

Blessd Ft. Nicki Nicole + The Rudeboyz - Diferente

El joven Leyenda del género urbano Blessd nos presenta su nuevo disco titulado “BLESSDELUXURY”, un nuevo proyecto que reafirmando la evolución de un sonido único contundente que ya es identificado en todo el planeta. “Diferente” cuenta con la interpretación vocal de Blessd y Nicki Nicole quienes empatan sus voces en una canción con todo el flow propio de cada uno. La impecable producción se realizó de mano de The Rudeboyz y The Prodigiez las dos duplas de productores paisas que no fallan.

Gabito Ballesteros - The GB

El disco, que fue producido en su totalidad por Gabito, marca un antes y un después en la carrera de la joven estrella, demostrando su versatilidad tanto frente como detrás de los micrófonos, mientras explora la esencia de los corridos tumbados, la música de banda y otros sonidos de la música mexicana. “Sin Yolanda” junto a Peso Pluma es el tema que da a conocer el álbum.

Trueno - El Último Baile

Un poderoso recordatorio de que el hip hop sigue prosperando en las culturas internacionales. Trueno retrocede en el tiempo e hila su propia interpretación del género en una entidad propia, rindiendo homenaje a las obras de sus inolvidables predecesores. Haciendo un guiño a algunas de las carátulas de discos más reconocidas del hip hop [Lil Wayne, Tha Carter III; Nas, Illmatic; The Notorious B.I.G., Ready to Die], la portada del álbum muestra una versión más joven de la estrella, adornada con elementos fundamentales del Trueno de hoy en día.

Yordano - El Último Tren

La canción es una reverencia a Tom Waits. Del versátil artista estadounidense, el cantautor escogió “Downtown Train”, un tema de 1985 que será un paseo por algunas de sus canciones favoritas y un gesto de agradecimiento a sus héroes musicales. Quien no conozca la versión original creerá que “El Último Tren” es una composición 100% de Yordano, quien hizo acrobacias lingüísticas para adaptar fielmente al castellano la calidad poética de la letra sin romper su cadencia. En sus manos, la pieza de Waits pasa a ser esa suerte de soul caribeño yordanesco inconfundible. Es una amalgama que arruga el corazón mientras atrae al cuerpo a una pista de baile oscura.

Celia Cruz - Celia Cruz En Vivo: 100 Años de Azúcar

Loud And Live Studios y Celia Cruz Entertainment anunciaron el lanzamiento de un nuevo LP conmemorativo en celebración del centenario del nacimiento de Celia Cruz. Es una recopilación de nueve canciones grabadas en un concierto en Miami, FL, por la Reina de la Salsa durante los años 1986 y 1987 titulado En Vivo: 100 Años de Azúcar. Estas grabaciones han permanecido inéditas durante casi cuatro décadas.

Indy Fontaine - Moments Of My Life

“Moments Of My Life” no es solo un álbum; es un viaje emocional a través de historias conmovedoras y paisajes musicales. La canción principal, “Eres Luz”, ejemplifica la capacidad de Indy para combinar melodías conmovedoras con letras emotivas, creando una canción que resuena profundamente con los oyentes. El proceso creativo de Indy es auténtico, con todas las canciones grabadas en vivo para capturar la emoción y los matices de la instrumentación real. Este enfoque infunde a cada canción una profundidad y sinceridad únicas, haciendo de “Moments Of My Life” una colección destacada en su repertorio.

PZK - Mi Corazón

El segundo y nuevo sencillo de este 2024, que forma parte de su segundo álbum de estudio que saldrá este año. Una emotiva historia de desamor y nostalgia producida por Leven Kali, Tatool y Sol Was. El talentoso trío, junto con Tiago PZK, insertó ingeniosamente un par de versos del estribillo del clásico de La Mosca Tse-Tse “Para No Verte Más” en la intro y la outro de “Mi Corazón”.

Luis Figueroa - Coexistencia

Este esperado proyecto trae una evolución del género tropical, amalgamado con sonidos urbanos y elementos de rock, transportando a los oyentes a través de una emocionante mezcla de pasado, presente y futuro. Producido por Efrain “Junito” Davila, Motiff y Luis Figueroa, y coescrito por Luis Figueroa, Coexistencia trae la sensibilidad a flor de piel y explora temas de amor y pérdida, demostrando una vez más el talento único e increíble del artista, consolidándose como uno de los intérpretes más destacados de la década en el género tropical.

Baby Yors - Red River Maria

Un tema de rock alternativo melódico y poético con un estilo muy norteamericano. La inspiración surgió de un sueño que tuvo Baby Yors, en el que un camión rojo aceleraba hacia miles de personas que dormían desnudas en una carretera. Esta inquietante visión lo llevó a reflexionar sobre el estado actual de Estados Unidos, donde inmensas oportunidades e innovaciones coexisten con un potencial desperdiciado, en gran parte debido a distracciones como la tecnología y las redes sociales.

Roger Rogerz - CHTM

La espera ha terminado: Roger Rogerz está de vuelta con su nuevo sencillo “CHTM”. Este tema, que previamente se filtró en TikTok y generó un gran revuelo en la plataforma, promete desatar la locura entre sus seguidores. “CHTM” no solo ha captado la atención por su filtración, sino también por su mensaje contundente y su dedicación especial.

Black Guayaba - La Fábrica de Sueños

La multi galardonada banda de pop/rock Black Guayaba presenta hoy su anticipada quinta producción discográfica, “La Fábrica de Sueños“, un compilado de todas las nuevas canciones que han estado estrenando desde febrero de 2023, incluyendo una nueva canción; “El Último Baile” y el remix de la canción “Vámono’”. Para esta producción, decidieron compilar las canciones en orden cronológico para contar una historia.

La Gran Manzana - Merenvolution

La emblemática orquesta La Gran Manzana se enorgullece en presentar MerenVolution, un revolucionario álbum colaborativo que marca un hito en la evolución del merengue al mezclar elementos vanguardistas con la rica tradición rítmica del género. El primer tema que se desprende de este álbum es “Me Casé”, interpretado por Vakero Y La Tribu de Abrante.

Lulú - Bésame

El muy esperado álbum debut de Lulú, “Fantazia”, en comparación con sus lanzamientos anteriores, profundiza en un estilo más sensual y sofisticado, evocando la esencia icónica de la estrella del pop de la era de los años 2000. “Bésame”, ofrece a los oyentes una muestra de lo que está por venir, sirviendo como una invitación a explorar nuestros deseos más profundos, a ser valientes y dejarse llevar por la pasión, aunque esto signifique enfrentarse a la incertidumbre y la ilusión. “Fantazia” se lanzará en agosto de este año.

Mikita - Never Know

Con “Never Know”, los oyentes se sumergen en un mundo desconocido. Los ritmos Indie House y los ritmos hipnóticos alientan a los oyentes a viajar a un reino de libertad donde las complejidades de la vida desaparecen repentinamente, permitiendo que el público se deje llevar por un sentimiento de liberación. Como dice la letra, la belleza de la vida es que nunca sabremos a dónde vamos, pero debemos dejar que el universo siga su curso. El flujo dinámico de esta canción la hace perfecta para cualquier ambiente de fiesta, brindando a los fanáticos un impulso de emoción y energía positiva. Para aquellos que anhelan abrazar la plenitud de la vida, “Never Know” promete generar inspiración y sirve como un recordatorio para vivir auténticamente y sin dudarlo.

Jay Wheeler - Duele

El video musical se filmó en la ciudad de Miami bajo la dirección de Jose Emilio Sagaro de Film Heads. A través de los visuales se hace una exploración de las complejidades de una relación donde el amor aún perdura a pesar de la separación. El video está ambientado en un mundo atemporal, en blanco y negro, capturando momentos de una discusión de pareja que se congelan en el tiempo. Durante esos momentos de pausa en el videoclip, Jay Wheeler navega alrededor de las figuras congeladas y su presencia no tan solo resalta la tensión silenciosa del momento sino que proporciona una voz narrativa al anhelo que expresa el artista en la letra.

Your Favorite Color - Back to the Bottom

En “Back to the Bottom”, Your Favourite Color profundiza en las profundidades de la experiencia humana, resumiendo las luchas y los triunfos de encontrar su identidad en medio del caos de la vida. Con la dinámica instrumentación de rock alternativo de la banda, la canción explora el tema universal del autodescubrimiento y la resiliencia frente a la adversidad, hablando de la confusión y la introspección que a menudo acompañan a los períodos de crecimiento personal. El sencillo ofrece un atisbo de esperanza incluso en los momentos más oscuros, y sirve como un recordatorio para encontrar fuerza en los errores y seguir avanzando. Desde la melodía contagiosa hasta la letra evocadora, “Back to the Bottom” está a punto de convertirse en un poderoso himno para cualquiera que navegue por los altibajos de la vida.

Santa Fe Klan y Yahir Saldívar - A La Orden

La cumbia bélica y el rap colisionan en “A La Orden”, entregando un mensaje poderoso sobre las realidades de la vida en la calle y las luchas que enfrentan muchos. Con letras conmovedoras y energía cruda, Santa Fe Klan y Saldívar pintan una imagen vívida de los peligros al acecho en las calles, mientras celebran la resistencia y la fuerza de aquellos que navegan a través de la adversidad y confían plenamente en su fe. Las características melodías del acordeón de Santa Fe Klan añaden un toque único a la pista, convirtiendo “A La Orden” en un destacado prometedor en el espacio de la música Mexicana.

Cornelius - Too Much Love for Sauna (Falling Deep)

“Esta canción fue escrita para el drama televisivo SADO y se ha utilizado como tema de apertura desde 2019”, dice Cornelius. “En los últimos años, ha habido un auge de saunas sin precedentes en Japón, y el manga original fue la chispa que lo encendió. Yo era fan del artista y decidí hacerme cargo del proyecto. El single que estamos distribuyendo esta vez es una nueva versión que expresa más profundamente el éxtasis psicodélico de la sauna”.

Nathy Peluso - Grasa

El álbum de 15 pistas está acompañado de 15 visuales musicales conceptualizados por Nathy, dirigidos por Agustín Puente y producidos por The Movement by Landia. “Al final, lo que importa es hacer algo que dure, ya sea pequeño o grande, pero algo en lo que sientas que hiciste lo mejor y que quede para tu historia”, dice Nathy sobre su próximo tema de enfoque, “LEGENDARIO”. Y agrega: “He aprendido a disfrutar de lo que más me apasiona, que es escribir, ser artista, y a abrazar mi propia sensibilidad”.

Justin Quiles - Su Gato

El artista regresa con su nuevo sencillo “Su Gato”, marcando el inicio de una emocionante nueva etapa en su carrera que culminará con el lanzamiento de su esperado álbum Permanente en julio de este año. Permanente representa una fase innovadora en la trayectoria de Justin, mostrando una nueva faceta de su arte. Esta era subraya la influencia duradera de los éxitos de Justin en la música latina, destacando su excepcional habilidad para la composición y el poder perenne de sus letras. Con una propuesta musical contemporánea y relevante para las nuevas generaciones, Permanente impulsará a Justin a alcanzar nuevos hitos. “Su Gato” es una canción que mezcla el trap con sonidos electrónicos, refrescando el catálogo musical de Justin y reafirmándolo como uno de los artistas latinos más versátiles.

Tito Double P - Linda

La canción combina a la perfección ritmos tradicionales y dembow, brindando un toque más moderno y ofreciendo a los oyentes una experiencia de fiesta enérgica mientras se mantiene fiel a la música Mexicana. En la canción, Tito Double P y Neton Vega quedan a merced de una mujer incomparable, transportando a los fans a ese momento de deseo y fascinación. Al describir esta fuerza femenina como una droga que provoca su caída, la conmovedora letra captura la esencia de una atracción y un anhelo adictivos, mostrando la profundidad emocional y el magnetismo de la canción. Mientras el dúo lucha con emociones innegables, la canción entrelaza nociones de belleza, virtud y encanto irresistible, cautivando al público con su descripción de admiración y anhelo.

Slash - Orgy of the Damned

El icónico guitarrista y compositor, presentó su muy esperado sexto álbum en solitario titulado Orgy of the Damned. Este viernes presentó el tercer sencillo y un nuevo video de ‘Papa Was A Rolling Stone’ con la potente voz de Demi Lovato. Mira y comparte el vídeo de ‘Papa Was A Rolling Stone’. El video, que puede verse ACÁ, presenta a Demi Lovato, SLASH y su banda de blues, con Johnny Griparic (bajo), Teddy ‘ZigZag’ Andreadis (teclados), Michael Jerome (batería) y Tash Neal (voz y guitarra), grabando la canción en el estudio y mezcla una serie de imágenes históricas y una energía y vibra propias de la década de 1970 acorde a la canción.

Tiare - Ajedrez

El sencillo en el que Tiare nos deja ver todos los elementos que la transforman en una compositora con un futuro brillante: la canción inicia con un rasgueo de guitarra propio de la tradición sudamericana, para luego desdoblarse en una obra del pop folk y finalmente estallar en el coro como un R&B de sangre latina. Un crisol de estilos que sorprenderá a propios y extraños.

Café Tacvba - La Bas(e)

Los íconos del rock mexicano, Café Tacvba han lanzado el nuevo sencillo “La Bas(e)”. La canción es la primera música nueva de la banda en siete años desde su álbum ‘Jei Beibi’. Es un avance de la próxima gira de junio de la banda con Caifanes, que se extenderá por Estados Unidos en lugares legendarios desde Hollywood Bowl hasta Central Park SummerStage.

Elías De León - Uju Ajá

El visionario y veterano de la industria Elías De León ha asumido la tarea de, una vez más, transformar el panorama musical con el lanzamiento de su nuevo sello Salsa White Lion y viene con el lanzamiento de la salsa gorda “Uju Ajá” por parte del cantante conocido como El Propio, una de las estrellas en ascenso en la escena de la salsa en Puerto Rico. Este lanzamiento marca no sólo un paso importante para El Propio sino también para Salsa White Lion, ya que irrumpe en la industria musical con su sonido propio de salsa, dejando una huella indeleble en el género.

Roberto Álvarez “El Serebro” - Shot

De la autoría de “El Serebro”, es un tema con una letra muy actual que invita a los oyentes a disfrutar de los placeres de la vida y los lujos que el dinero puede ofrecer. Es una invitación a disfrutar de la vida al máximo, celebrando los momentos de alegría y dejando atrás las preocupaciones.