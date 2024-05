Virgi Dart nos habla de su orgullo colombiano, del amor y toda la inspiración detrás de su nuevo álbum

Háblanos un poco de tu trayectoria en la música

Llevo más de 15 años en la música, profesionalmente hablando, porque siempre he cantado, desde que me acuerdo, yo creo que aprendí a cantar antes de hablar. Siempre he estado involucrada con la música, me ha gustado explorar. Por el lado de mi familia, mis padres han sido unos padres que siempre a mí y a mis hermanos nos han apoyado en todos nuestros sueños y mi sueño siempre fue la música. Así que he tenido la gran oportunidad y el honor de poder empezar desde muy pequeña a explorar este instrumento que llevo en mí.

Empecé en mi ciudad natal, en Cali, Colombia. Trabajé muchos años en una discoteca muy grande, canté en diferentes lugares en mi ciudad natal y ya cuando me mudé hace cinco años y medio a los Estados Unidos, fue que dije: ‘Oye, ya quiero hacer mis canciones, ya no quiero cantar las canciones de otros’. Porque es divertido y los covers son geniales, pero es un sentimiento totalmente diferente cuando tienes la oportunidad de sacar todas estas historias que te pasan, que escuchas de la gente alrededor tuyo para ponerlas en papel y lápiz y poderle poner una melodía. Fue cuando ya decidí acá, estando en los Estados Unidos, que quería emprender mi camino como artista solista.