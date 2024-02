Olga Tañón sobre su reconocimiento en Premio Lo Nuestro: ‘Lo tomo con mucha humildad y una gran alegría’

Olga Tañón está lista para formar parte de la 36a. edición de Premio Lo Nuestro, este jueves 22 de feberero en el Kaseya Center en Miami. ‘La Mujer de Fuego’ no solo será una de las grandes estrellas sobre el escenario, sino que será honrada con uno de los premios especiales de la noche. La intérprete de éxitos como La gran fiesta recibirá el Premio Lo Nuestro a la Excelencia debido a su sólida trayectoria, así como las aportaciones culturales que ha hecho al mundo de la música a lo largo de los años. En entrevista con HOLA! AMÉRICAS, la cantante habló de las claves del éxito en su carrera que han sido, en su mayoría el esfuerzo y la persverancia.

Olga Tañón será honrada en Premio Lo Nuestro

“Esto te toma por sorpresa. Cuando me dijeron que me iban a dar el premio a la excelencia, yo dije: ‘Ya me dijeron vieja (risas). Dije que sí. Lo tomo con mucha humildad y con una gran alegría y también de darte cuenta de que de que todo lo luchado, todo lo trabajado, toda la disciplina y todo lo exigido a ti mismo ha dado resultados”, nos contó acerca de su próximo reconocimiento.

“Muchas veces hay gente que simplemente quieren ser cantantes, pero no quieren trabajar o no se quieren preparar o no quieren tener esa disciplina y esa organización que a veces yo he sido fuerte con eso en mi carrera, muchas veces en frente al espejo, haciéndolo y hasta que no me convenzo yo misma, pues no desisto. Entonces que den resultado, es bonito”.

De la ópera al género tropical

Sobre el mundo de la farándula y la forma en la que llegó a conquistar sus sueños, Olga Tañón recordó como la pasión por el canto siempre estuvo en ella, más que el hecho de ser una estrella. “Desde que tengo uso de razón canto y yo no fui cantante por querer ser famosa. Yo quise ser cantante porque me gustaba cantar”, nos dijo.

“Yo era de las que me trepaba encima de la casa a cantar a las estrellas por la noche, hasta que mi mamá gritaba ‘¡Teresita!’, yo no bajaba. O sea, era más la pasión de cantar. Incluso, mis primeros estudios también en la música fueron de ópera, que tampoco pensé nunca que iba a ser una cantante de música tropical”.

Olga Tañón nos confesó su sentir acerca de su reconocimiento en PLN 2024

Los rumores ya no le hacen daño

Tan sincera como siempre, Olga habló de las cosas que dejaría fuera de su vida, aunque eso si, muy segura nos dijo que no cambiaría nada de lo vivido. “El miedo a volar, ¿por qué? Porque me da pánico. Y mira que siempre estoy montada en un avión, también sacaría el no extrañar a mis hijos tanto como los extraño”.

También habló de los contras de ser famosa, en este caso los reportes falsos sobre su vida personal. “Sacaría a la gente que inventa cosas que en tu vida tú has hecho y te han inventado una historia que realmente no te afecta a ti, pero afecta a la gente que tú amas. ¿Entiendes? Porque el arte es arte y no se debe desvirtuar, no con el amarillismo, pero realmente tú lo comprendes después que pasan muchos años. Antes yo me preocupaba mucho, hoy me pueden decir cualquier cosa y no me afecta a nivel emocional, pero es porque tienes que crecer”.

