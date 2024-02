Natti Natasha nos revela el secreto de su escultural figura

Natti Natasha está lista para sorprender a sus fans sobre el escenario de Premio Lo Nuestro 2024. La cantante será una de las grandes estrellas que veremos el jueves 22 de febrero en el escenario del Kaseya Center en Miami. Previo a la gran noche, Natti ha estado en los ensayos para su how, así como en el backstage, donde hemos conversado con ella acerca de su próxima aparición en la 36a. edición de los premios, así como de sus secretos de belleza.

Natti Natasha estará en Premio Lo Nuestro

Para tener una figura así de esbelta y curvilínea, la intérprete de Criminal hace mucho ejercicio, además de llevar una dieta balanceada. Pero eso no es todo, ya que nos reveló que desde 2015 es vegetariana. Sí, así como lo lees, Natti tiene nueve años de basar su alimentación en verduras y leguminosas, dejando de lado las carnes rojas. En ese sentido, Natti fue cuestionada sobre como cuida de sí mima y ahí fue donde reveló el secreto de su alimentación.

“Primero sentirte bien contigo misma y eso pues lo hace tu vida cotidiana, las personas que están a tu alrededor, disfrutar de lo que haces, que eso yo lo mantengo muy muy en mente, que la música que hago pues me tiene que llenar, sea la que sea. Mucho ejercicio. Si hablamos de lo físico, la manera en la que me alimento es muy importante, mucha agua, pero sí hago mucho ejercicio y soy vegetariana desde el 2015, así que siento que eso ha sido una parte muy importante la alimentación”.

También nos confesó que es una amante de la catsup... ¡todo lo consume con ella! “Todo lo que como le tengo que untar ketchup. Eso sí me encanta, me encanta. No sé, me encanta. Desde niña siempre lo he hecho. Aunque eso ayuda cuando no está muy bueno (el alimento que esté consumiento)”.

En cuanto a la forma en la que se mantiene fresca en el gusto de su audencia, Natti nos confesó que siempre está en movimiento. “Siempre me gusta reinventarme musicalmente. O sea, me gusta jugar mucho con la música. Música diferente, no solamente mantenerme en un género. Siento que que eso lo hace solamente tu esencia, lo hace el apoyo del público que te apoya; no por el género de música que haga, sino porque te apoyan a ti como artista. Y siento que esas personas van creciendo conmigo”.

Su próxima presentación en Premio Lo Nuestro

Sobre lo que podremos ver este jueves, Natti adelantó que será una “sorpresa” total. “Quiero que se mantenga esa adrenalina, quiero que la gente también sienta ese momento, ese big moment no solamente para mí, para todos los latinos, todos los que que me siguen, que me apoyan, es una celebración del álbum Nasty, que lo lancé hace poco, así que va a haber mucho sabor, mucho sabor latino, que es muy importante porque nuestra cultura sigue creciendo”.

Además de presentarse en los premios, Natti figura en las categorías de los nominados con tres menciones: Artista Femenina Del Año – Urbano, Canción Del Año – Pop por La Falta Que Me Haces y Canción Del Año – Pop-Urbano por To’ Esto Es Tuyo.

