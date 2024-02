Belinda arrasa con ‘Cactus’ y Enrique Iglesias se une a Yotuel para lanzar ‘Fría’

Inicia el mes más romántico del año y con él tus artistas favoritos nos llenan de ritmo. Belinda hace un llamado al pasado con Cactus, mientras Piso 21 y Nath estrenan Dejarte Ir. Enrique Iglesias colabora con Yotuel para lanzar Fría, y Ángela Aguilar regresa con Bolero.

Belinda - Cactus

El primer sencillo de su próximo disco de estudio muestra a una artista fuerte, madura y, sobre todo, talentosa. Su voz, que ha hecho que el público se enamore de ella, se fusiona con su faceta de autora para darnos una letra sumamente personal, que incluye dedicatoria especial a una famosa relación pasada. ¡Sí, un nuevo himno está en camino! Pero eso no es todo, pues sónicamente mostrará un tema acorde con las tendencias musicales actuales.

Enrique Iglesias & Yotuel - Fría

El Rey del Pop Latino, Enrique Iglesias, sorprende a sus oyentes de todo el mundo con su nuevo sencillo Fría con Yotuel. Es un tema alegre, fresco y bailable que encapsula la esencia de estos dos artistas que han hecho historia en la música latina y celebra la fiesta y diversión del carnaval caribeño.

Neuman - No Voy a Llorar

Un tema crudo, pero necesario para el alma con el que muchos ponen en palabras los sentimientos del día a día que se ocultan detrás de una máscara ante la sociedad. Paco Neuman elige este tema como su nuevo sencillo, lleno de una nostálgica melodía que, al mismo tiempo, inspira a levantarse y seguir adelante. No Voy a Llorar forma parte del álbum Waterhole, y es el tema en español que destaca entre las otras increíbles piezas en inglés, tal como Neuman nos ha acostumbrado con su rock puro. “Cada uno se llevará la canción a su terreno, a su vida y experiencias, de eso se trata, esa es una de las virtudes y magia de la música, convertir una canción en algo tuyo, con tus sentimientos las emociones que estés viviendo, yo, solo quería expresar el sentimiento que me hizo escribirla, y me desnudé emocionalmente con No voy a Llorar y de alguna manera también me desahogué, sin miedos y sin rodeos”, agrega el músico.

Greeicy x Yeilana - De a poco

Greeicy, la querida cantautora pop colombiana arranca 2024 con un tema nuevo y poderoso, la continuación de su nuevo e impactante proyecto musical Yeliana, el nombre de su alter ego. Tal y como alude el título de la canción, Greeicy recuerda a sus fans que “poco a poco” podemos alcanzar nuestros objetivos y triunfar sobre cualquier cosa, incluso sobre aquellos sueños que creemos imposibles. Este tema no sólo define su último sencillo, sino también todo el álbum, Yeliana.

Piso 21 y Nath - Dejarte Ir

La talentosa cantante Nath ha anunciado su emocionante primer lanzamiento del año, una colaboración revolucionaria con el renombrado grupo colombiano Piso 21. Una pieza significativa tanto para Nath como artista, como para Nathaly en su ámbito personal, materializando el sueño de colaborar con los músicos que marcaron su desarrollo artístico.

Ángela Aguilar - Bolero

Este álbum incluye 9 boleros atemporales que han marcado significativamente el género musical, ahora reconocido por la UNESCO como parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Con su indiscutible talento vocal y un enfoque renovado, Ángela da nueva vida a estas clásicas canciones, conocidas por sus letras conmovedoras sobre el amor y el desamor. El álbum, enriquecido con sonidos musicales de percusión, guitarras, bajo, piano, violines y el requinto mexicano, también cuenta con colaboraciones exclusivas del Trío Los Panchos y el reconocido percusionista cubano Amadito Valdés. Bolero, producido por Pepe Aguilar y Cheche Alara, invita a las nuevas generaciones a redescubrir y apreciar las melodías que han encantado a muchos en el pasado.

Tiago PZK - Piel

El conmovedor vídeo de Piel fue dirigido por un talentoso equipo encabezado por Juan Manuel Pinzón, co-director de Que Se Parezca A Ti, Rocío Gastaldi y Benjamín Baccetti. El vídeo se rodó en Buenos Aires y también en los encantadores paisajes cercanos a la ciudad.

Arlene MC - 6 Tragos de Hennessy

En 6 Tragos de Hennessy, Arlene MC cautiva al público con su voz limpia y melódica, presentando un himno de R&B que explora el tema de tomar “coraje líquido” para dar un paso y demostrar interés a una conquista amorosa. La letra también proyecta a una mujer empoderada, que utiliza todas las herramientas a su alcance para salirse con la suya y llamar la atención de dicha conquista, incluyendo el uso estratégico de imágenes provocativas en redes sociales para atraer la atención deseada.

Los Aptos - Botellas

Un tema electro-corrido innegablemente contagioso con el que muchos oyentes se sentirán identificados, ha sido compuesto y producido por Juan Ortega, vocalista de Los Aptos, y Daniel Valdez, tecladista, y explora las complejas emociones que acompañan a un desamor devastador. Los fans escucharán con empatía como el narrador intenta hacer frente a sus sentimientos automedicándose con alcohol, sólo para descubrir que no ha tenido éxito en ahuyentar el dolor para siempre.

Jory Boy & Gotay x Conep - El Autentiko

Este lanzamiento marca otro importante momento en la carrera de Conep, un talento emergente de la nueva generación y miembro destacado de Dynamic Récords. Al unirse a Jory Boy y Gotay, El Autentiko, dos exponentes con una trayectoria indiscutible en el género urbano, Conep continúa demostrando su capacidad para colaborar con los grandes de la industria, creando así una fusión única entre diferentes generaciones de artistas.

Matt Paris - Bellaki

La canción de forma cautivadora combina ritmos colombianos con los toques emblemáticos del género urbano, una vez más sirviendo como un testimonio de la evolución de Matt como artista. Mientras continúa posicionándose en la industria musical como uno de los artistas para tener en la mira, Bellaki promete ser un momento decisivo en su carrera, invitando a oyentes de todo el mundo a embarcarse junto a él en un vibrante viaje musical.

Mariangela - Sensible

Al embarcarse en un viaje musical que trasciende fronteras y abarca diversas influencias, la estrella en ascenso está lista para encantar al público con el tapiz melódico de identidad y expresión de 11 pistas. La fusión perfecta de pop alternativo con influencias de rock, Sensible combina magistralmente instrumentos que se inspiran en la vida de Mariangela, arraigada tanto en los vibrantes paisajes de Texas como en la herencia cultural de México.

Picus - Primer Amor

Una canción de prestigiosos autores entre los que se encuentran Oscar Hernández y Antonio Barullo, que han escrito éxitos para artistas como Jennifer López, Thalía, Marc Anthony, Ricky Martin, Wisin, Camilo, Alejandro Sanz, entre otros grandes artistas. “Aunque somos adolescentes, queremos celebrar el amor, porque sin amor la vida es imposible. Queremos un mundo de amor, alegría y paz”, dijeron sus integrantes.

Borja - Cora Frío

Este sencillo representa un giro de lo que estamos acostumbrados a escuchar de Borja. En esta ocasión, el artista no dudó en plasmar su herencia española, incorporando elementos que le confieren una identidad única. Sin embargo, logra equilibrar esta conexión con sus raíces al mezclar una base más comercial y urbana, creando un sonido más internacional.

Paola Jara y Dayanara - No Será Tan Fácil

Paola Jara, la cantautora No 1 de música regional colombiana, y la artista más viral de Ecuador, Dayanara, se han unido para presentar el sencillo No Será Tan Fácil, uno de los lanzamientos, hasta ahora, más emocionantes de 2024. La química musical en No Será Tan Fácil, es mágica entre las dos talentosas intérpretes, es un tema que combina el inconfundible pop urbano de Dayanara con el distintivo sonido regional de Paola, otorgándole a la canción un atractivo global.

Jasiel Nuñez - Exclusive

La canción resume la experiencia de una noche ideal y de encontrar la felicidad en el entorno actual. El alegre himno de la fiesta explora las primeras etapas de una relación, caracterizadas por un ambiente relajante y confortable. Los ritmos futuristas combinados con las melodías de la guitarra hacen que este tema sea diferente a cualquier otro. Exclusive es un testimonio de la capacidad de Jasiel para entrelazar suavemente múltiples géneros y encarnar la amplia gama de experiencias humanas a través de la música.

Zulia - Hablamos Mañana

Un tema acústico con influencias del regional mexicano que trata sobre la culpa de volver con un ex. Es la continuación de los últimos sencillos lanzados a lo largo de 2023, Complejo de Mártir, No Te Amo Igual, Acabo de Gastar con Fuego, Euterpe, Después de Las 12 y Nadie Como Tú.

Vídeo Relacionado: Kim Kardashian y su nueva serie documental sobre Elizabeth Taylor Loading the player...