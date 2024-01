Miriam Hernández lanza ‘Tauro’, y Gente de Zona estrena ‘Por Ahí’

Mike Castillo - Premio o Castigo??

El artista en ascenso mexicano Mike Castillo lanza su nuevo sencillo Premio o Castigo?? en compañía del artista chileno FaceBrooklyn en una emotiva exploración de las complejidades de las relaciones humanas que dejan al oyente inmerso en la dualidad entre la dicha y el sufrimiento.

Ysrael Barajas, Rodel G - Asinemex

Ysrael Barajas ha logrado una conexión especial con sus seguidores. Sus canciones hablan de vivencias y sueños de una manera honesta. Eso ha hecho que numerosos fans se identifiquen con él y aspiren a una vida libre. Ahora, para inaugurar con fuerza y carácter el 2024, el talentoso artista oriundo de Tijuana contraataca con Asinemex, un glamuroso y sorpresivo reggaetón con su toque bélico.

Lismar - Modo Avión

El tema rofundiza en la narrativa personal de Lismar, celebrando sus raíces y reconociendo los sacrificios que hizo su madre para sacar adelante a su familia. Ella mezcla una combinación conmovedora de gratitud y determinación, reflexionando sobre las metas que se propuso, los triunfos logrados y los desafíos que enfrentó en el camino.

Myriam Hernandez - Tauro

El nombre del disco define la fuerza, personalidad, tesón y temperamento en este nuevo trabajo de la cantante Myriam Hernández junto al productor y compositor español Jacobo Calderón, su aliado artístico. Un nuevo trabajo con el sello interpretativo, característico de Myriam Hernández, una artista de vocación romántica que en cada uno de sus discos ha cantado al amor marcando historias en sus distintas expresiones, con una voz cargada de poder lamento, sensibilidad y sutilezas, que ha hecho de sus canciones himnos para millones de mujeres y se convirtieron en favoritas para miles de romances. Y su nuevo álbum contiene todo ese bagaje con el talento íntegro de la cantante.

Gente de Zona - Por Ahí

Una canción con un ritmo sumamente pegajoso que pondrá a bailar a todos los fans de los multipremiados artistas. La fiesta y la alegría vuelven a ser los grandes protagonistas de Por Ahí, un tema de corte bailable, que llega acompañado de un videoclip filmado en Punta Cana, República Dominicana, en el resort Villa Tartaruga. En la jocosa letra de la canción, un hombre a través de redes sociales corteja a la que será su pareja y de forma inesperada ambos triunfan en el amor. “Y por fin entré… Por ahí por ahí…Le di lo que se merece Por ahí por ahí… Fueron una y varias veces…Yo se que eres mala…Pero no parece”, versa el coro de la canción.

Lunay, Rusherking y Boza - Hora y Lugar

Aunque no es la primera vez que Revol y Lunay trabajan juntos, habiendo colaborado para Fantasía Sexual en 2021, decidió unir los talentos musicales de Lunay, Boza y Rusherking, quienes han llevado a sus respectivos países de Puerto Rico, Panamá y Argentina a triunfar en el mainstream. Con Hora y Lugar, Revol se adentra aún más entre el público de la generación z, mostrando su versatilidad en adaptarse a las tendencias en constante cambio.

IAmChino y Pitbull - Pásame la Botella

En una innovadora fusión de música latina y electrónica, el exitoso productor y artista IAmChino ha unido fuerzas con las sensaciones mundiales Pitbull, Deorro y Mariah Angeliq, para dar vida a una experiencia musical sin precedentes con su nuevo sencillo, Pásame La Botella. “Estoy emocionado de formar parte de ‘Pásame La Botella’ con talentos tan increíbles como Pitbull, Deorro y Mariah Angeliq. Este tema es una fusión de cada uno de nuestros estilos únicos, y se trata de celebrar la vida y llevar el ambiente de fiesta al mundo. Empezamos 2024 por todo lo alto con el equipo más ganador”, compartió IAmChino.

Pinto “Wahin” - Préndete

El actual concursante del programa de televisión Bailando con las Estrellas, Pinto “Wahin”, nos sorprende con este único y genuino swing urbano que te transportará en el tiempo y despertará todos tus sentidos con su mensaje positivo. Una fusión impactante e inesperada que cautiva desde el principio. Con un flow nunca antes escuchado y más allá de las vibrantes melodías de sus metales, el mensaje de la canción revela el secreto para disfrutar la vida plenamente.

Jacob Collier & Camilo - Mi Corazón

“Soy un gran admirador de Jacob desde hace muchos años. Colaborar con un genio musical así puede ser intimidante, pero puedo decir honestamente que trabajar con él en Mi Corazón fue una de las experiencias más esclarecedoras, creativas y personales que he tenido. Cuando viajé a Los Ángeles para grabar la canción, traje una bolsa llena de instrumentos de diferentes partes del mundo para mostrárselos a mi amigo, sabiendo que los apreciaría tanto como yo. Me recibió amablemente, como siempre lo ha hecho, y estuvo abierto a mis ideas y estética. Nos volvimos como niños pequeños tocando instrumentos juntos durante mucho tiempo antes incluso de grabar. Ser testigo de su proceso y la fascinación por cómo aborda lo que hace me inspiró mucho y me llenó de energía renovada para seguir creando. Me encanta esta canción porque explora profundamente nuestras identidades. Estoy increíblemente agradecido con Jacob, no sólo por la oportunidad de ser parte de su álbum sino, lo más importante, por convertirme en un verdadero hermano de por vida”, expresó Camilo.

Banda los Recoditos - Me va a Perder

Este es el Tercer sencillo de lo que será su próximo álbum. Es producido por Poncho Lizárraga y es una balada de la autoría de Rodolfo Márquez Cruz, Maria Fernanda Díaz Juárez.

Estibaliz Badiola - Veneno

El primer lanzamiento de Estibaliz Badiola junto a Fonovisa Records, en alianza con Esperanto Music, es el tema que da inicio a esta producción, debido a que muestra la diversidad de todo el concepto del álbum. La canción es inédita y fue escrita por Estibaliz junto con José Luis Villalobos y María Fernanda González. Veneno surge en el 2019 y es una canción muy personal basada en una etapa que Estibaliz vivió y le dejó el aprendizaje de no juzgar solo a alguien por su portada si no realmente conocer el por qué se convirtió en ese veneno y si amas a la persona abrirle los ojos de no ser veneno en la vida de la persona a la que ama.

Enigma Norteño Y Edgardo Nuñez – Arriba Guasave (Chapito Isidro)

Este es un tema grabado En Vivo, desde Culiacán Sinaloa. Corrido escrito por el mismo Ernesto Barajas, Luis Mexia y Tito Laija, que habla de las experiencias, ambiente, estilo de vida y seguridad que rodea a un famoso personaje que porta sombrero y habita en la conocida ciudad de Sinaloa.

Akapellah y AL2 El Aldeano - Ni Con Money

En Ni Con Money, la destreza en la escritura de cada exponente se eleva a nuevas alturas, construyendo verso a verso y barra a barra una obra que promete convertirse en un clásico del rap en habla hispana. Akapellah, con su habilidad única, comparte: “La verdad que son muchos años en el RAP sin nada que me ate, solo somos yo y mis cuates. Curé la habilidad de colarme como los hackers, me metí en el sistema y de aquí no hay nadie quien me saque”.

Keityn - El Hubiera No Existe

Escrito por Keityn, Tavárez y Maxiolly, y producido por Keityn junto a Ily Wonder y Rude Boyz, El Hubiera No Existe es el primer sencillo que Keityn lanza desde Estabilidad en 2022 y es una poderosa canción que explora el desgarrador desamor y el arrepentimiento en el contexto de un amor malogrado. Keityn y Tavárez aprovechan la fuerza de emociones explosivas como la ira, la frustración y la decepción mientras expresan amargamente cómo se sintieron utilizados por sus parejas y desearían poder retroceder en el tiempo para deshacer las relaciones que terminaron rompiendo sus corazones.

Ovi - Al Otro Nivel

Este sencillo es solo un vistazo a lo que Ovi tiene preparado, ya que anticipa el lanzamiento de su primer álbum, El Asere De Aseres, que se lanzará en los próximos meses. Este álbum presentará más de 22 colaboraciones con súper estrellas de la talla de Ryan Castro, Dannylux y muchos otros, destacando la versatilidad de Ovi en géneros como el regional mexicano, reggaetón, trap y salsa. Ovi, un destacado exponente del movimiento de corridos tumbados del siglo XXI, ha labrado su propio estilo único dentro de los géneros de reggaeton, trap y urbano y cuenta con más de 12 millones de seguidores en redes sociales.

Dayme Arocena - A Fuego Lento

La estrella afrocubana Daymé Arocena ha lanzado el nuevo sencillo A Fuego Lento con la participación del artista dominicano ganador del Latin GRAMMY Vicente García. El video oficial de A Fuego Lento fue dirigido por Alejandro Roca Rey. El video celebra la positividad corporal: Dayme comparte que comenzó a escribir la canción hace mucho tiempo pero no se sintió lista para terminarla hasta que encontró el amor que la hizo sentir cómoda con su propia sensualidad. “A Fuego Lento es otra de las muchas canciones antiguas e inacabadas escondidas en mi cancionero”, explica Daymé. “No fue hasta que encontré un amor que me hizo sentir sensual y espiritualmente plena, que pude terminarlo y, así, romper con los tabúes internos y heredados para disfrutar plenamente la alegría de ser la mujer que soy, y con todas mis fuerzas. Mis grietas y cicatrices construyen mi armadura”.

Pesado - Te Amaré

Pesado cautiva con el lanzamiento de Te Amaré, su versión del icónico éxito de Miguel Bosé, anticipándose unas semanas al mes de los enamorados. Este tema posee un significado profundamente personal para Beto Zapata, quien decide compartirlo con sus seguidores en el marco del Día de San Valentín. Cada acorde, cada nota, logran capturar la esencia romántica de la versión original, pero con el inconfundible toque norteño característico de Grupo Pesado.

Millaray - Contigo No Regreso

A través de deslumbrantes instrumentales, Contigo No Regreso Millaray nos lleva a un viaje de fortaleza y liberación de un amor pasado. Ella comienza contando la incapacidad de un ex para cumplir una promesa, describiendo el inmenso conflicto emocional que él genera al acercarse continuamente para decirle cuánto la extraña, mientras ella mantiene su promesa de no volver nunca más. Millaray llega incluso a protestar porque está dispuesta a entrenar a su nueva pareja para mantenerlo alejado de ella. En esta historia de pérdida y desamor, Millaray es quien no puede ser olvidado y asegura que nunca podrá imaginar un futuro con la nueva mujer en su vida como lo hizo con ella.

Kali Uchis - Igual Que un Ángel

La artista ganadora del Grammy Kali Uchis presenta hoy un nuevo video para Igual Que un Ángel, con el cantante mexicano Peso Pluma -- míralo aquí. La canción, debutó tres veces más alto que todos los sencillos anteriores de Kali en Spotify y Apple Music, marcando el mayor debut de su carrera.

YVNGO - Venecia

Desde niño, la música marcó a Yvngo. Las rimas y poesías de su infancia se convirtieron en la chispa de su interés por la música durante la adolescencia. Sin un mentor formal, pero con una pasión desbordante, Yvngo se sumergió en el arte musical, aprendiendo de manera autodidacta. Aunque aún no toca ningún instrumento, sueña con el piano y el violín. Influenciado por la salsa y bachata romántica de sus padres, y artistas como Aventura y Arcángel, Yvngo encontró su camino en la música. Su primer CD fue La Maravilla de Arcángel, una obra que definió su trayectoria musical.

Vídeo Relacionado: La película biográfica de Michael Jackson se estrenará en 2025 Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.