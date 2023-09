Viernes de Música Nueva: Shakira, Ricky Martin, Christian Nodal y Camila Fernández

Shakira, Keityn y Édgar Barrera ft. Fuerza Regida - El Jefe

Todos conocidos por su notable habilidad para crear éxitos y, ampliamente nominados a los Premios Latin Grammy de este año, lo han logrado nuevamente con lo que promete ser uno de los mayores éxitos en la carrera de Shakira: El Jefe, en colaboración con la destacada banda regional mexicana Fuerza Regida. El sencillo hizo bastante ruido por las nuevas indirectas que la colombiana lanzó para Piqué, y es que junto a la niñera de sus hijos, dejó entre ver que el exfutbolista no le pagó la indemnización luego de que fuera ella quien le hizo notar a Shakira que había más de dos en su relación.

Ricky Martin & Christian Nodal - Fuego de Noche, Nieve de Día

El artista global Ricky Martin acaba de estrenar una nueva versión de su clásico Fuego de Noche, Nieve de Día junto al artista más importante de la música regional mexicana Christian Nodal. La nueva versión queda inmortalizada en un video musical dirigido por el reconocido Carlos Pérez, director creativo de Elastic People y filmado hace un par de semanas en el puerto de la ciudad de Miami.

Kim Loaiza y Pailita - Patán

Un nuevo sencillo que promete ser un himno de empoderamiento personal para su joven audiencia. Patan presenta a una Kim Loaiza en su máxima expresión artística, con una letra que critica a quienes confunden la necesidad de compañía con el deseo de espacio personal. Con un ritmo pegadizo de reggaetón y pop, Patan celebra la autosuficiencia y promueve un mensaje de amor propio.

Matisse & Luis Mexia - OK

Sufrir se puede volver una gozada. Esa es una posibilidad que 6.2 millones de personas han amado encontrar en las canciones del grupo ganador al Latin GRAMMY® por Mejor Canción Regional Mexicana: Matisse, quienes están de vuelta con sus baladas corta venas y se vale llorar, porque tras Necesito un Favor, su anterior y exitoso sencillo en el que fusionaron la música mexicana con el pop, hoy entregan Okay, una conmovedora colaboración al lado de Luis Mexia. “¿Quién no ha querido cerrar un ciclo y nomás no puede?”, cuentan entre risas los integrantes de la agrupación. “Es como que ya quieres dejar todo atrás, pero te agarra el domingo de bajón y terminas por escribirle a esa persona que no te sacas de la cabeza. Te agarra lo tóxico y escribes: ojalá me quisieras igual, pero, okay, te dejo en paz yo solo te quería contar”.

Feid y Rema - Bubalu

El sencillo es el resultado del junte entre estos dos artistas globales Feid y Rema. Esta canción es una muestra más de la versatilidad de ambos, pues el artista colombiano sigue incursionando con su estilo único en nuevos ritmos y el artista africano canta por primera vez en español con un acento perfecto lo que nos da una muestra de su gran oído.

Camila Fernández - Fue Un Placer Conocerte

Este sencillo viene acompañado por un video de carácter minimalista, en el cual observamos a Camila como protagonista: una mujer que empieza a despedirse elegantemente del hombre que no la supo amar, con el fin de buscar nuevas oportunidades lejos de esa historia fallida: un renacer emocional simbolizado por el fuego que también se convierte en personaje principal de la historia. Si has vivido o estás viviendo una historia así, no dejes de vibrar con la magnífica interpretación que Camila Fernández hizo de Fue un Placer Conocerte y escúchala ya en tu plataforma favorita.

Natti Natasha y Tokischa - No Pare Remix

En esta canción, ambas artistas demostraron que dos personalidades tan diferentes pueden hacer cosas inimaginables: Tokischa, representando a las mujeres del barrio y siendo inspiración para que se sientan orgullosas de ser ellas mismas, mientras que Natti Natasha , aboga por las mujeres que pueden ser madres y sexys a la misma vez, sin que eso sea motivo de críticas. Sin lugar a dudas, No Pare Remix es una canción que quiere inspirar a todas las mujeres a ser simplemente ellas, a liberarse y no permitir que nadie las censure ni las invalide. Aunque con palabras fuertes, es una canción perfecta para disfrutar y bailar hasta el amanecer.

cAlejo canta sobre una mujer segura de sí misma que le dice con confianza que todos los hombres son iguales. Sin embargo, él insiste en que ella es su única Gatita Pretty. El nuevo sencillo captura la esencia del poderoso atractivo de la autoconfianza, todo ello acompañado por el inconfundible estilo musical de Alejo. Gatita Pretty representa un gran hito para el cambio en la temática del género urbano que intenta revolucionar el movimiento llevándolo a generar un cambio positivo hacia la imagen de las mujeres, de esta manera regalándoles un homenaje. El tema es de la coautoría de Alejo e Izon, y producido por Huerta y Báez.

Aron Luix - Bandida

La canción revive el reggaeton de la vieja escuela, en particular el tema de Hector El Father Esta Noche de Travesura. Al inyectar toques de bachata al sencillo, Aron mantiene su cultura dominicana presente en su música, y la combina con letras atrevidas, demostrando que es un rompecorazones de la seducción.

Neeus - Moda

Al ritmo de trap y jersey club, y acompañada de un video intrigante, la canción refleja la frustración de alguien que no se confirma con un encuentro íntimo pasajero, con las letras directas del momento y referencias actuales como el hundimiento del submarino que bajó a ver los restos del Titanic. Con Moda, Neeus reafirma su sitial de honor como el trovador urbano de Suramérica, con su inigualable talento para capturar el latido de su generación. “Para hacer este tema agarre influencia de mis primeros lanzamientos, obvio agregándole un toque único, siento que este tema no lo busque, solo fluyó”, indicó el artista.

Gian Marco - Contigo Hasta El Final

El tema combina elementos de pop y música latina para crear un sonido fresco y contagioso. La letra habla sobre el amor y la conexión que puede existir entre dos personas, prometiendo estar juntos hasta el final. Gian Marco es conocido por su talento como cantautor y por fusionar diversos géneros en sus canciones. En esta ocasión, decide aventurarse en el ritmo caribeño, expandiendo su estilo musical y mostrando su versatilidad como artista.

Álvaro Díaz - PLN

Álvaro Díaz regresa con su próximo hito PLN, que significa “Pa Las Nenas”, destaca el estilo único e innovador de Álvaro Díaz que lo aporta en hacer canciones de distintos géneros.

Lit Killah y Tiago PZK - LuXxX

El tema fusiona el estilo único de Lit Killah y Tiago PZK en un tema que captura la atracción y seducción de lo que sucede cuando se apaga la luz. Con su química musical inigualable, la canción promete llevar la energía al siguiente nivel. Esta talentosa dupla de amigos se ha convertido en un auténtico fenómeno musical en América Latina, dominando las listas de éxitos y acumulando millones de reproducciones gracias a su sonido fresco y versátil.

Camila - 120

Un tema compuesto por Mario Domm, Pablo Hurtado, Ale Zeguer, Mango y Nabález, mientras el video oficial se grabó en la Ciudad de México bajo la dirección de Ricardo Calderón. Para la realización del clip, el grupo llevó al límite el mensaje de la canción, acompañando, entre fuego, luces neón y autos, una historia de amor tan pasional como desgarradora.

Frank Ray - Raíces (Así Se Hace)

“La música es la mejor representación de quién yo soy. Los arreglos reflejan la esencia de la música latina, con cambios constantes, instrumentos vibrantes y elementos rítmicos de percusión. Pero además, abarca todo lo que me caracteriza, ya sea música country tradicional, temas familiares, himnos de fiesta, ritmos R&B, pop, soul o el sabor latino - hay algo para todo el mundo”, agregó Frank Ray.

María Becerra y Prabh Singh - 9:45 Remix

“Esta colaboración representa una oportunidad no solo para mi carrera, sino también en mi crecimiento personal. Me apasiona conocer otras culturas y lograr esta fusión a través de la música siento que fue un desafío que amplió mis horizontes y me permitirá conectar con más personas”, comentó María al respecto.

Carlos Baute y Anselmo Ralph - Mil y Una Noches

“Siempre tuve la idea de combinar mi sonido tradicional, el sonido tradicional de mi país, con ritmos latinos y también un toque de sonidos afro. Cuando podemos disfrutar de la música y también fuera de la música, es cuando sucede la magia. Cuando Carlos puso su voz a la canción, se volvió aún más fresca. Creo que esta canción es un buen ejemplo de una mezcla de música africana y latina”, asegura Anselmo.

Sarodj Bertin y Sixto Rein - Yakear

El atrevido sencillo es el resultado de una explosión de ritmos tropicales navegando sobre la base del merengue y el reggaetón, convirtiéndose en un “merenhouse”, conjugando tres culturas que se hacen presentes en sus letras, agregando así, un sello de unión entre “Haití, Venezuela y República Dominicana” en una misma canción.

Roberto Fonseca - La Gran Diversión

Al declarar su último trabajo “como el disco más personal de mi vida”, Fonseca agrega que su estilizada fusión de R&B, rock y funk con venerables ritmos cubanos como el mambo “es un tributo a mis raíces y sobre todo a la música tradicional cubana debido a a la gran conexión y aceptación del público desde los años 30 hasta la actualidad, música que se recuerda desde Nueva York hasta París. Espiritualidad y pasión, modernidad y tradición, junto con un tumbao muy sabroso donde disfrutar plenamente de la gran diversión”.

Jav Jurado - Con el Cora Corto

El EP consta de seis temas, cuatro de los cuales han sido lanzados anteriormente a lo largo del año. Con este EP, Jav Jurado también lanzó el visualizer de Novios y Panas. Dirigido por Jefferson Correa y filmado en Panamá, este recurso audiovisual captura perfectamente la esencia de la narrativa de la canción: una ex pareja que navega por una dinámica complicada de ligar a pesar de estar separados. La letra ahonda en el dilema de seguir siendo amigos con derechos o reavivar la relación, sabiendo que una vez que las emociones están involucradas, las cosas podrían volverse aún más tumultuosas.

Beele, Jason Derulo y Farruko - Santorini

Es normal que el nombre de Béele haya cruzado el charco y se haya expandido mundialmente; Santorini ha conquistado al público en todo el globo. Santorini es una canción adictiva que combina lo mejor del género urbano con un outro que funciona como falso estribillo y que conecta directamente con la música popular y el folklore mediterráneo. Una buena prueba de ello es el lanzamiento del Remix de Santorini. Y es que nada menos que Jason Derulo, una de las mayores estrellas a nivel mundial, emblema del R&B y de la música de baile desde su debut hace más de una década, ha querido sumarse al éxito de Béele y Farruko.

Debi Nova - Baño de Luna

Una muestra del innegable talento de Debi Nova para combinar letras profundas y emotivas con una voz que envuelve a sus oyentes en una experiencia única. La canción, que está producida por Debi Nova y Juan Pablo Vega y co-producida por Afo Verde, con su fusión de ritmos y emociones, promete ser un himno para aquellos que buscan una conexión genuina a través de la música.

Gabriel Pagán - Piloto

Aficionado a las mezclas tropicales, Gabriel Pagán estrena Piloto, un experimento con fusiones electro tropicales y vibras modernas que demuestra la destreza del cantante y productor en la combinación de sonidos. Con este lanzamiento, Pagán ofrece un sonido fresco que conecta con las nuevas generaciones. Tal y como se puede apreciar en el video musical, Gabriel Pagán te invita a transportarte a los lugares que te hacen feliz y revivirlos una y otra vez mientras atraviesas las diversas melodías de Piloto ancladas en su letra ligera y alegre. Vivamos hoy sin preocuparnos del mañana, es el mensaje que transmite Piloto. El videoclip fue rodado en República Dominicana.

Nacho, Maffio y Venesti - No es Normal

Los talentosos artistas Venesti y Nacho, provenientes de Colombia y Venezuela respectivamente, han unido sus fuerzas en una colaboración sin precedentes con el renombrado productor dominicano Maffio, dando vida al vibrante sencillo No es Normal. Este nuevo tema se erige como una refrescante melodía urbano-tropical que desencadena en un contagioso merengue, fusionando estilos musicales de distintas raíces y creando una experiencia sonora única. La canción es un verdadero tributo al romanticismo, una característica que ha definido la carrera artística de Venesti desde sus inicios.

Diferente Nivel - Estilo Culiacán

“La escribí originalmente en 2018”, cuenta el compositor, vocalista y líder de la agrupación, Arturo Balderas. “Era una época en la que escribía como loco y me parece que se nota esa fuerza en la canción. Por una u otra razón no había entrado en discos anteriores, pero ahora que la recuperamos pudimos darle todavía más power”, agrega.

