Camila Fernández estrena ‘Una Vida’; Maluma y Karol G nos traen ‘Tá Ok’

Camila Fernández - Una Vida

La única mujer de la dinastía Fernández regresa más romántica que nunca gracias a Una Vida, balada semi-acústica con arreglos de mariachi a través de la cual, además de mostrar su talento vocal e interpretativo, nos permite asomarnos a su historial amoroso y los desengaños que tuvo que vivir hasta encontrar un romance de cuento de hadas, generando así un lazo particular con el público gracias a la intimidad confesional de los versos.

Junior H y Grupo Firme - El Patrocinador

El primer sencillo del próximo álbum de JUNIOR H que llevará por título “$ad Boyz For Life 2”, un tema de desamor al mejor ritmo de banda y grabado completamente en vivo; su letra invita a una hipotética expareja a que reflexione sobre sus decisiones pasadas y valore lo que realmente tenía importancia.

Maluma, Karol G, Dennis feat. Kevin O Chris - TÁ OK

no de los mayores éxitos nacionales del año, está a punto de despegar aún más en un remix que celebra la conexión más que especial entre Duque de Caxias (RJ/Brasil) y Medellín, Colombia. Los cantantes colombianos Maluma y Karol G suman sus voces al sencillo en la nueva versión, que acaba de ser lanzada en todas las plataformas digitales y viene acompañada por un videoclip, grabado entre Bruselas, Los Ángeles y Río de Janeiro. Musicalmente, la melodía del remix sigue llena de samples y baterías electrónicas del funk, pero ahora ganó la frescura del inconfundible ritmo caliente del reguetón.

Natti Natasha - No Pare

En esta ocasión NATTI luce su lado sensual y atrevido con el que ha logrado conquistar las plataformas digitales desde sus inicios, y sin límites. A través del tema, NATTI muestra su lado rebelde y “sin censura” destaca la sexualidad femenina y los deseos naturales de una mujer al estar separada de su pareja.

Nuevo Elemento - Me Hubiera Dado Cuenta

Ubicado en un bar, el video musical ilustra brillantemente el mensaje de Me Hubiera Dado Cuenta y presenta actuaciones cautivadoras mientras muestra la diversidad de sus talentos. Desde los palpitantes latidos de la batería hasta las conmovedoras melodías del bajo sexto y el acordeón, todos estos elementos se unen a la perfección para dar vida a la canción.

Patrick Luna - El Malo

El artista y cantautor mexicano en ascenso, Patrick Luna, estrena nueva versión de su más reciente sencillo El Malo, esta vez al ritmo de un corrido repleto de sentimiento – destacando su conexión con su cultura mexicana y su crianza.

Gera MX, Peso Pluma, Herencia de Patrones - Feria en el Sobre

Acompañado por un video oficial animado, ya disponible en YouTube, la canción complementa y finaliza los lanzamientos de Mustang 65’. “Siempre estoy en busca de un constante crecimiento y con este álbum llegué a un nuevo nivel. Están viendo mi mejor versión”, cuenta el rapero que trabajó el disco junto a su productor de cabecera y creador del house urbano, Jayrick.

Olga Tañón y Juan Miguel - Olga Tañón y Juan Miguel

El candente encuentro entre estos dos grandes artistas surgió después de que Juan Miguel lanzara una petición a través de sus redes sociales, solicitando a sus seguidores que etiquetaran a Olga Tañón para considerar una colaboración musical juntos. La petición no pasó desapercibida y “La Tañón” respondió al llamado, dando inicio a una nueva y poderosa alianza musical.

Ery - Rememba

Una oda al reguetón clásico, evocando la nostalgia de los momentos intensos de perreo y diversión que marcaron una época en la música urbana. El video musical de Rememba captura magistralmente la esencia del baile y la celebración que caracterizan al género. Ambientado en blanco y negro, el video visualmente impactante refleja los recuerdos más emblemáticos de la cultura del reguetón y perreo, transportando a la audiencia a una experiencia inmersiva que evoca la pasión y la alegría que estos estilos musicales despiertan.

Poloo feat. Sahir - Primera Clase

“Estoy contento porque este es mi primer FT con un artista que es como mi hermano, Sahir. Juntos, hemos roto esquemas y creado conceptos frescos, acompañados de un sonido dulce para los oídos de nuestros seguidores”, expresó POLOO, emocionado por poder entregar la canción al público.

Paradize x Brray - No le Bajes

Los artistas comparten un mensaje inspirador acerca de la perseverancia y la determinación en el inicio de sus carreras. La canción enfatiza la importancia de no detenerse ni un segundo en la búsqueda del éxito, manteniendo el acelerador a fondo. Paradize y Brray destacan cómo el trabajo arduo y la constancia son clave para alcanzar metas y lograr el éxito, no solo en la industria musical, sino en cualquier campo de la vida.

Ivy Queen - Toma Remix

El coro de Toma Remix invita a todos a sentir la presión del reggaetón mientras Ivy Queen proclama su esencia como representante de Puerto Rico y la ciudad de Nueva York. Los versos poderosos del tema instan a respetar su legado en la industria musical. El video musical, que acompaña a la canción, transmite la fuerza y el talento de todos los artistas involucrados, creando una experiencia visual única y envolvente.

Seven Kayne - Buscando la Luz

Si bien nació en la escena del trap, Seven Kayne siempre llevó el rock dentro suyo desde su niñez y en los últimos tiempos fue experimentado con los géneros que lo apasionan y fueron un desafío para él, siendo este un momento bisagra en su carrera. Este nuevo EP contiene 5 canciones nuevas, que fueron producidas en Los Ángeles por el reconocido Einer Banks, quien ha trabajado con artistas como Chance the Rappers, Lil Wayne, The Kid Laroi, entre otros.

Howzal - Pal ‘ Lao

El sencillo captura la magia y el magnetismo que emana una mujer hermosa mientras baila en una fiesta, provocando la imaginación de quienes la observan. Hozwal y Andy Rivera combinan sus talentos para retratar cautivadoramente esta experiencia única que despierta mil pensamientos y deseos.

Madly y Lenny Tavares - La Dieta

Una fusión magistral que combina el nostálgico perreo de la vieja escuela que conocemos y amamos, con un toque contemporáneo. Esta dinámica colaboración presenta una combinación perfecta de elementos del reggaetón, creando una experiencia musical irresistible.

Hombres G y Morat - El Ataque de las Chicas Cocodrilo

Hombres G están celebrando su 40 aniversario en los escenarios, y por ello han grabado varias de sus mejores canciones con artistas que hayan nacido y crecido con su música. En este caso los colombianos Morat producen ellos mismos esta versión de la conocidísima El Ataque de las Chicas Cocodrilo, una canción que ha traspasado generaciones y es un himno en todos los países de habla hispana, y donde las voces de David Summers y Morat logran una versión llena de magia.

Polimá Westcoast & Nicky Jam - Ganas

Con “Ganas”, título que encapsula perfectamente el contenido del tema, nos sumergimos en un mundo de pasión y atracción mutua. Polimá Westcoast, cuyo talento ha sido reconocido por éxitos como “Ultra Solo” y “Baby Otaku”, nos brinda en esta ocasión una historia que narra la irresistible conexión entre dos personas que, desde su primer encuentro, se ven envueltas en un torbellino de deseo.

