Emilia hace un emotivo homenaje a su padre con su nuevo video musical: ‘Mi guerrero’

La carrera de Emilia Mernes va en ascenso, y prueba de ello son las cinco nominaciones que ha obtenido en la edición de este año de los Premios Juventud. Detrás de cada logro hay un inmenso esfuerzo y sacrificio, así como adversidades que la cantante argentina ha tenido que sortear. Su reciente lanzamiento habla de eso, pero sobre todo, del gran amor y admiración que le profesa a su padre. Este 15 de junio, a casi nada del Día del Padre, la intérprete ha estrenado Guerrero, su canción más personal y emotiva, con la que rinde homenaje a su papá.

©@emiliamernes



Emilia ha lanzado su canción más personal

Hace un par de días, Emilia compartió en su Instagram un breve video hablando de sus padres, dejando entrever que podría ser parte de un nuevo proyecto. “A mi mamá, la palabra con la que la defino es resiliente, y a mi papá, guerrero”, expresaba antes de mostrar un vistazo de unas nostálgicas fotos familiares en las que se le veía junto a su padre, Pedro Mernes, siendo apenas una niña.

Tras la expectación que causó este post, este 14 de junio Emilia publicó un pequeño fragmento de su nuevo video, el cual acompañó de un conmoverdor mensaje en el que explicó la razón por la que esta canción es tan especial. “Esta es la canción más vulnerable que he escrito, en la que tuve que ir a los lugares más oscuros de mi vida para poder contarlo todo”, escribió.

“Elegí regalárselas a ustedes. Gracias a mi papá por inspirarme todos los días, por ser la persona más fuerte que conozco, mi guerrero… Te admiro por luchar como nadie en esta vida y ganar tu batalla”, agregó la cantante de 26 años. “Espero les guste esta canción que va desde lo más profundo de mi alma, que acompañe y sane un poco el corazón de todas las personas que están pasando por una guerra, los amo”, concluyó.

El día llegó, y Emilia ha lanzado oficialmente Guerrero, un video musical cargado de nostalgia, amor y admiración hacia su padre. Dirigido por Rocío Gastaldi, el videoclip recrea la casa de la cantante así como las situaciones cotidianas junto a su papá cuando era más joven. “Casi te perdía, me aferré a ser fuerte, y le recé a Dios para no perderte”, inicia la letra de la canción.

©@emiliamernes



Para Emilia su padre es una inspiración

La tristeza de ver a su padre enfermo

En el pasado, la intérprete ha hablado de la dura situación que vivió a causa de la enfermedad que enfrentó su padre. “Me pasó que cuando inicié mi carrera solista estaba viviendo en Miami y me llaman un fin de semana diciendo que mi papá estaba internado porque estaba muy anémico. Me dijeron que tenia que volver a Nogoyá y cuando llego me dicen que tenía un tumor en el estómago”, contó en 2021 en entrevista para el programa argentino PH, podemos hablar (Telefe).

“Fue el momento más triste que me ha tocado pasar, de tener que afrontar esto con mi familia y verlos sufrir. Me pone triste recordarlo. Pedía que ojalá me toque a mí y no verlo sufrir a él”, contó entonces. “Yo seguí trabajando porque tenía que pagar la clínica y a las semanas tuve el lanzamiento de mi primera canción. Lo hice con la fuerza que me quedaba y por él. Tuve que seguir trabajando, sabiendo que mi papa estaba transitando por esto”, continuó. “Él ahora está bien, es más fuerte que cualquiera”, agregó.

Vídeo Relacionado: Harrison Ford recuerda su "complicada relación" con Brad Pitt en el rodaje de 'Enemigo íntimo' Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.