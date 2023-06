Karol G llega a los videojuegos y te presentamos su increíble avatar en PUBG MOBILE

Estás desbloqueando un nuevo nivel en tu carrera al convertirte en un personaje del juego, queremos saber qué fue lo especial de esta asociación que se convirtió en algo importante para ti…

Me encantan los videojuegos, y cada vez que estoy en el estudio con mi equipo y nos tomamos un descanso de la grabación de música, cambiamos la energía reuniéndonos y jugando juntos. Me encanta este juego porque es fácil de jugar en tu teléfono. Me encantan las colaboraciones que representan lo que soy y lo que realmente me gusta hacer. Por lo tanto, cuando recibí la llamada de PUBG MOBILE, dije: ‘¡Sí, hagámoslo!’