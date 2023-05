Viernes de Música Nueva: Sofía Reyes, Danna Paola, Christian Nodal, Luis Fonsi, Chayanne y Dua Lipa

Si buscas pretexto para salir de fiesta, los estrenos de esta semana son la respuesta. Canciones llenas de ritmo e historias bien contadas, como tqum de Sofía Reyes y Danna Paola o Buenos Aires de Luis Fonsi. Chayanne estrena Bailando Bachata y Christian Nodal se inspira en Cazzu para una de las canciones de su Forajido EP2. Nicky Nicole & Young Miko nos ponen a bailar hasta el amanecer con 8AM, igual que Darell con Me Dice Daddy.

Sofía Reyes y Danna Paola - tqum

Sofía Reyes y Danna Paola, actualmente dos de las popstars más exitosas en todo el mundo, han unido fuerzas para entregarnos todo un evento hecho canción que estará dominando este verano, además que apunta al futuro del género. Siendo el primer acercamiento de ambas artistas al género hyperpop, tqum (te quiero un montón) trata sobre sentir nostalgia por un ex y ser honesto con uno mismo cuando se trata de extrañar estar con esa persona; tqum le da la oportunidad tanto a Sofía como a Danna de expresarse de una manera única. Con una aproximación vanguardista a los arreglos y ejecución, las cantantes nos entregan una canción que se encontrará en las listas de reproducción más sonadas del año.

Christian Nodal - Forajido EP2

A punto de vivir el momento más importante de su carrera presentándose en Foro Sol, de la Ciudad de México, Nodal quiere brindarle a sus seguidores y fanáticos este EP con seis canciones, de las que tres se estrenan ahora. A los exitosas Por El Resto de Tu Vida, Un Cumbión Dolido y Quédate, se le suman La Despedida, Poquito a Poco escrita por Joss Favela; y Cazzualidades, la canción que el escribió a su pareja, Cazzu. “Estoy muy feliz de por fin entregarles estas 6 canciones, para devolverles algo del tanto amor que me dan. Son seis historias diferentes que hablan de amor, desamor, despecho e ilusión. Eran mías, pero ya son de ustedes. Representan el momento que estoy viviendo, uno de los más felices de mi vida. Los amo mucho”, dijo Christian.

Luis Fonsi - Buenos Aires

Una canción de despecho, con sonidos de cumbia argentina, sobre olvidar a esa persona que amas pero que ya ha pasado la página. Compuesto por Fonsi, Andrés Torres, Mauricio Rengifo y Keityn, bajo la producción de Mauricio Rengifo y Andrés Torres, Buenos Aires es el primer sencillo de lo que será el nuevo ciclo musical del cantautor y productor, quien explicó cuál fue la inspiración detrás del tema: “Buenos Aires narra ese proceso de tratar de olvidar a esa persona que amas y te das cuenta de que es completamente imposible hacerlo. Es una canción de despecho que te habla de ese dolor que sientes cuando esa persona que significa tanto para ti ya pasó la página. Cuando empecé a escribir el tema inmediatamente me transportó a la cumbia argentina y me inspiró a que las nuevas canciones que estaré estrenando hagan referencia a algunas de las ciudades que tienen un gran significado en mi vida y mi carrera. Para mí es muy emocionante porque Buenos Aires le da inicio a un nuevo ciclo de mi música…tengo muchos temas por compartir y estoy feliz de que me acompañen en este viaje”.

Chayanne - Bailando Bachata

El ícono puertorriqueño, Chayanne, inicia el verano con una nueva y emocionante canción titulada Bailando Bachata, que se lanza junto con el video musical oficial. Este tema de inspiración romántica ofrece el encanto y el carisma que conocemos y amamos en Chayanne; además del sensual ritmo que caracteriza a la bachata, lo que la convierte en la canción perfecta que invita a bailar, a enamorar y a pasar un buen rato.

Nicky Nicole & Young Miko - 8AM

El nuevo álbum de la superestrella argentina Nicki Nicole, titulado Alma, consiste en 10 canciones y ofrece una visión panorámica de la sanación personal. Recorriendo diversos territorios musicales, desde imaginativos ritmos de reguetón hasta irresistibles canciones de electro-pop y baladas suaves, Nicki revela cómo renació después de un período emocionalmente difícil. Alma es tanto un álbum conceptual como una historia real, y se centra en la conexión entre el espíritu, el corazón y la mente. Esto se representa mediante el motivo recurrente de un triángulo, en el cual los tres componentes, cuando se cultivan cuidadosamente, pueden coexistir en armonía.

Venesti - Umaye

El tema nace de la composición del mismo Venesti. Esta canción encarna los profundos sentimientos de un hombre que se ha enamorado perdidamente de una chica, convirtiéndose en su más sincera declaración de amor. A través de letras apasionadas y melodías contagiosas, Venesti nos transporta a un mundo de emociones intensas y genuinas.

Dua Lipa - Dance the Night

Además de tener una aparición especial en la cinta Barbie, Dua Lipa forma parte de la banda sonora y estrena el primer sencillo, Dance The Night. El soundtrack de la película protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling como Barbie y Ken; también cuenta con la participación de Nicki Minaj y Ice Spice, Lizzo, KAROL G, Charli XCX, PinkPantheress, Ava Max, Dominic Fike, Khalid, The Kid LAROI, Tame Impala, HAIM, GAYLE y FIFTY FIFTY feat. Kali.

Ozuna - Afro

Ozuna, acaba de lanzar su nuevo EP denominado Afro, una extraordinaria producción regida por el afro-beat con una fusión urbana-caribeña y la emblemática voz melodiosa del artista. El resultado es una irresistible colección de música contagiosa con la vibra perfecta para el verano. Además de este lanzamiento tan esperado, el superastro boricua estrena el video oficial del focus track de este EP que lleva por nombre Tucu, su colaboración con Amarion. El video filmado en Puerto Rico y bajo la dirección de Fernando Lugo, transmite un exquisito beat y el flow de ambos artistas que se desprende al ritmo de esta canción, rodeados de una vibra veraniega, apreciando la belleza femenina, así como una trama de la que salen victoriosos para así seguir disfrutando de la fiesta.

Mau y Ricky - Manos Frías

El tema cuenta la historia de un amor desafiante que persevera a pesar de todo, al mismo tiempo que muestra la armoniosa mezcla vocal de Mau y Ricky con los artistas invitados Reik y Beéle.

Claire Delic - Un Vestido y un Amor

La joven artista Claire Delic se presenta ante el mundo musical con un ambicioso proyecto. En su debut, 12 Plagios, no sólo se asume como heredera de una tradición centenaria de sentimiento y melodía sino también como el futuro brillante de la música latinoamericana. En el video de Un Vestido y un Amor, original de Fito Páez, descubrimos a una Claire es su elemento natural. Claire tiene una visión clara que refleja en 12 Plagios. Según la cantante, existe un vacío en la industria en la que los intérpretes se niegan a sus sentimientos. Los artistas ya no arriesgan emocionalmente como antes, por lo que quisiera recordar cómo es la música con sentimiento. “[Estamos] a la orilla de la realidad,” dice Claire. “Estamos sacrificando nuestro idioma y este proyecto es esencial por esa carencia”, agrega.

Enrique Bunbury - Greta Garbo

Este año, Bunbury está haciendo ruido con el lanzamiento de Greta Garbo, un álbum distintivo lleno de canciones que sorprenderán a su audiencia por su originalidad. Este es un Bunbury que ha rejuvenecido y que está listo para enfrentarlo todo. Con un guiño al soul de los 70s y grabado analógicamente en su totalidad, el disco fue concebido en El Desierto Casa Estudio, en las afueras de la Ciudad de México, en el Desierto de los Leones, y fue producido por Adán Jodorowsky.

Menudo - Feeling

Después de su exitoso debut con el tema Mi Amore, que obtuvo millones de streams y se posicionó en varios países, Menudo continúa mostrando su inmenso talento y carisma con Feelin. La contagiosa canción muestra las armonías y el rendimiento enérgico del grupo, lo que garantiza deleitar a su dedicada base de fans. En el video vemos a Alejandro, Andrés, Gabriel, Ezra y Nicolás mostrando sus movimientos de baile y destacando su innegable química como grupo.

Noel Schajris - Qué Bonito

El compositor e intérprete ganador del Latin GRAMMY, presenta su sexto álbum de estudio #SiempreLoSupe, en el que se estrena como productor total del álbum y del cual promociona su sencillo Qué Bonito. Noel Schajris nos presenta un álbum con siete irresistibles baladas románticas cuyo eje es el amor, y una obra maestra de la creatividad y talento como artista de Noel, quien escribió las letras, realizó los arreglos y la producción bajo su disquera Dynamo Productions.

Tainy - Obstáculo

El productor y artista de renombre mundial regresa con el primer vistazo a la esperada llegada de su primer álbum de estudio, DATA, el 29 de junio. Con una audaz visión del empoderamiento, Tainy da vida a su visión para DATA, uniéndose a la superestrella puertorriqueña Myke Towers para construir una fundación sólida para la esencia del álbum. Fusionando coros y melodías cautivadoras, Obstáculo muestra un Myke optimista, enérgico y seguro de sí mismo mientras teje una historia sobre la superación de todos los obstáculos de la vida, reconociendo su viaje pionero.

Lasso - Perdón Pero No Te Perdono

La canción transporta a los espectadores en un cautivador viaje, abriendo con escenas de los videos musicales anteriores de Lasso, Corriendo con Tijeras y el éxito mundial, Ojos Marrones. Los fanáticos se sorprenderán al ver el regreso de las actrices que interpretaron los intereses amorosos de Lasso en estos videos, ya que retoman sus roles en esta cautivadora narrativa. Sin embargo, el video guarda un sorprendente giro final que, sin duda, dejará a los fanáticos atónitos.

Corina Smith - Triste Pero Siempre Mami

Una pieza artística que recorre el amor y sus diferentes etapas. La intérprete se luce con su capacidad para contar historias, con relatos que encuentran en su voz melodiosa la oportunidad de develar narrativas íntimas y honestas.

Valentina - playlist pa un cOrA RoTo

Seis canciones llenas de fuego y flow dedicadas a revisar todas las facetas del amor: así es el primer trabajo de la cantautora dominicana con Universal, con el fin de mostrar que su música llegó para quedarse.

Yerai R - CHL

Con el lanzamiento de CHL, Yerai R continúa demostrando su versatilidad y talento como intérprete y compositor en el género del corrido. Esta nueva canción captura la esencia de historias de superación personal, resaltando la fuerza y determinación de aquellos que luchan por alcanzar el éxito a pesar de las adversidades. La colaboración con la agrupación Cuarto Régimen añade un toque adicional a la canción.

Jhosy, Tostao & Stonebwoy - Muchacha

Un suave movimiento de caderas, una sonrisa, una celebración a esos primeros amores descomplicados y honestos. Así es Muchacha la nueva canción del joven artista colombiano Jhosy, en colaboración con su compatriota Tostao y el ghanés Stonebwoy.

Darell - Me Dice Daddy

Darell, une fuerzas con el artista emergente, Omar Courtz, para lanzar su nuevo sencillo, Me Dice Daddy. Esta colaboración dinámica muestra la capacidad inigualable de Darell para encender el movimiento del perreo. El lanzamiento del sencillo coincide con el estreno del video musical, ambos precursores del próximo álbum de Darell, Everybody Go to the Discotek.

Beret - Mátame

Desde la primera nota del piano ya auguramos una intensa y penetrante balada, de esas que sacan más de una lágrima y en las que Beret saca a relucir sus cualidades como uno de los mejores baladistas y letristas de nuestro país; con frases como “Tu cuerpo cristal y yo me corté por ti”, “Será que pasa el tiempo y nada pasa por mí”, “¿Merece esto la pena o la pena sobra ya”? narra una desgarradora historia de desamor rompiéndose a pedazos hasta el punto de pedir un Mátame para acabar con el sufrimiento por la pérdida de esa persona especial.

Nio García feat. Jowell y Randy - Yeska remix

El “remix de Yeska” muestra la fusión del estilo distintivo de Nio García con la experiencia de Jowell y Randy, los líderes y pioneros de la industria de la música urbana. Esta colaboración promete ofrecer un sonido electrizante e infeccioso que cautivará a los fans de todo el mundo.

Ovy on the Drums - Vuela

En esta ocasión, Ovy se une a los talentosos artistas Dekko y Luister La Voz para crear una fusión vibrante que celebra la riqueza y diversidad de la cultura colombiana. Vuela es el 3er sencillo de la etapa de Dr. Drums, álbum que ya ha cosechado éxitos con Chao Bebé, junto a Ozuna; y El Hechizo, con Peso Pluma.

Trueno ft. Beny JR - Dubái

Embarcándose en una misión para demostrar el impacto duradero que ha tenido el hip hop sobre la juventud de hoy y con mucho que decir, el prodigio del hip hop Trueno marca el comienzo de una nueva era con el lanzamiento de Dubái. Una fusión de reggaetón clásico y hábiles juegos de palabras, Trueno presenta un proyecto experimental, único y fiel a su esencia, que demuestra lo versátil que es realmente la maravilla del rap, esta vez uniendo esta vez uniendo fuerzas con el rapero marroquí-español Beny Jr.

Maria Becerra - Te Cura

Te Cura, que fue creado en colaboración con los productores DallasK, Josh Berrios y Xross, y escrito por Maria Becerra, Carolina Colon Juarbe y Kat Dahlia, fue lanzado junto con el video musical que lo acompaña, dirigido por Julian Levy con Asalto, y actualmente está Tendencia en el n. ° 3 en todo el mundo con más de 5 millones de transmisiones. El video ve a María completamente envuelta en el mundo Fast & Furious, con su canción capturando la energía y la esencia de la saga cinematográfica a la perfección.

Kany García - Fuera de Servicio

La canción, compuesta por la propia Kany y producida por Richi López y Rafa Arcaute, remonta al romanticismo y sensibilidad que caracteriza a la puertorriqueña con un toque especial de música regional mexicana. El tema cuenta la historia de una relación que terminó pero que sigue afectando a una de las dos partes que no ha podido superar la ruptura.

Lenny Tavárez - Vaquerita

La canción marca el inicio de una emocionante nueva etapa para Lenny Tavárez. Este sencillo representa su primer paso en una dirección fresca y renovada. El artista nos presenta un nuevo aspecto visual que se encuentra estrechamente ligado a un enfoque artístico más amplio, el cual se irá desvelando con cada uno de sus próximos lanzamientos.

Arthur Hanlon & Peter Nieto - Darte un Beso

El pianista Arthur Hanlon, conocido por su espíritu colaborativo y por sus versiones de grandes éxitos de la música latina, estrena su nuevo y ambicioso proyecto LEGADOS, con la salida de su nuevo sencillo, “Darte un Beso”. Una nueva versión del hit de Prince Royce, reimaginado en el piano de Arthur y la deslumbrante voz del cantante cubano Peter Nieto. Esta nueva versión, con inflecciones de soul y R&B, con seguridad se convertirá en un nuevo clásico.

Carlos Sarabia y El Yaki - El Alpinista

Carlos Sarabia y Luis Alfonso Partida, El Yaki, unen sus talentos una vez más en El Alpinista, un tema que demuestra que “con esfuerzo y valor se llega a la cima”. Para Carlos Sarabia, “El Alpinista representa lo que ha sido mi historia en esta carrera. La lucha que he tenido en el día a día para poder ir alcanzando las metas y objetivos y, al mismo tiempo, es una bandera que puede representar a muchos de los fanáticos, siendo así al mismo tiempo, la voz de todos aquellos que han peleado por sus sueños”.

Vico C - Ella Va

De vuelta con su segundo lanzamiento desde que rompió su silencio de 14 años en la industria de la música, Vico C, lanza Ella Va, un tema de reggaeton teatral con una fusión de elementos urbanos y electrónicos que seguramente influirá el panorama musical urbano. Este lanzamiento llega tras el éxito de Vico C con Pregúntale A Tu Papá Por Mii, donde expresaba su opinión sobre el género urbano actual. Los dos sencillos no podrían ser más diferentes, ya que cambia el ritmo con Ella Va, centrándose en una joven en busca de libertad y felicidad. La profunda letra de Vico C narra su viaje a medida que se da cuenta de que la belleza física no la satisface y la deja vacía, hasta que se embarca en un viaje espiritual.

Monogem - Feeling Myself

Un himno empoderador que celebra amarte a ti mismo nuevamente e inspira a los oyentes a abrazar su individualidad y sentirse seguros en su propia piel. “Después de una pandemia mundial, lanzar mi álbum debut bilingüe y convertirme en madre por primera vez, fue fácil perder mi identidad. Quiero celebrar el sentimiento de amarte a ti mismo nuevamente de una manera que se sienta como un regreso a casa o una llegada a uno mismo. Esta canción es mi regreso a casa, nunca me había sentido más como yo mismo y en casa en mi propio cuerpo. Quiero que mis oyentes se sientan seguros y cómodos con quienes son”, expresa la artista.

Ovi, Ryan Castro, & Polima Westcoast - Ven Arrebátate

Ovi nunca falla con sus bangers certificados, ya que aporta un sonido distinto al género urbano con temas de trap y reggaetón que están hechos para subir el volumen al máximo. Ahora, con otra colaboración repleta de estrellas, une a Cuba, Colombia y Chile reclutando a Ryan Castro y Polimá Westcoast para un provocativo y vibrante tema de reggaeton titulado Ven Arrebátate.

