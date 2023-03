Piso 21 estrena ‘Sueltas’, y Lasso nos trae ‘Eva’ en el Viernes de Música Nueva

Damos la bienvenida a un nuevo fin de semana con música nueva, como Besarte Así, de Lupita Infante, o Si Biri Bop, de Nacho y Jerry Di. Piso 21 nos trae Sueltas y Gerardo Ortiz, Disimulando, mientras que Justin Quiles se une a Natti Natasha y Omar Courtz para lanzar En Bajita.

Nacho y Jerry Di - Si Biri Bop

La canción captura las emociones complejas y cambiantes que vienen con las relaciones, resaltando la inestabilidad e imprevisibilidad del amor. La música fusiona un sonido clásico de pop latino con las voces hipnotizantes de Nacho y Jerry Di, creando un dueto armónico perfectamente combinado que dejará a los oyentes cautivados y anhelando más.

Lupita Infante - Besarte Así

La cantante mexicoamericana Lupita Infante está de regreso con una nueva y romántica canción titulada Besarte Así, tema extraído de su próximo álbum Amor Como en las Películas de Antes. Besarte Así es una hermosa melodía de mariachi que ilumina el espíritu romántico de Lupita. Nieta del amado icono de México, Pedro Infante, Lupita Infante está allanando su propio camino con su fusión original de música ranchera con fusiones de mariachi, banda y norteño, utilizando hábilmente las letras y su habilidad vocal para compartir sus experiencias y elevar a las mujeres.

Piso 21 - Sueltas

Piso 21 arranca musicalmente el año con sus temas Sueltas, track que da pie a una serie de canciones que formarán parte de su próximo nuevo álbum, que saldrá a finales de este año. Sueltas” nace de la autoría de “Los Muchachos”: Dim, Pablito, Profe y Lorduy; en coautoría con uno de los artista boricuas urbanos más importantes del momento en la industria reconocido como Lenny Tavárez, juntos han convertido una canción en el próximo himno en la música urbana.

Lasso - Eva

Una oda a la mujer, siendo ella el hilo conductor que guía cada canción, contando la historia de cada etapa de una relación de pareja. Es un tributo a todo lo que representa estar con ella en las buenas y en las malas. El lanzamiento del álbum va acompañado por el estreno del tema bandera, Eva.

Gerardo Ortiz - Disimulando

Este tema romántico es una melodía de la autoría de Gerardo Ortiz que se grabó tiempo atrás convirtiéndose en un clásico de su álbum Las Tundras, y recientemente el intérprete decidió volver a grabarlo a dueto con Luis R, dándole un toque más fresco y moderno, combinando los diversos estilos que tienen ambos solistas. Disimulando” fue grabado en vivo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el cual estuvieron acompañados por música de banda e incorporando a la melodía instrumentos como el bajo, el tololoche y la armonía, que al mismo tiempo hacen que la canción tenga un toque más versátil.

Justin Quiles, Natti Natasha y Omar Courtz - En Bajita

Con ritmos urbanos pegajosos y presentando a tres artistas urbanos de gran impacto con estilos distintos, En Bajita es un auténtico éxito. La canción reúne a tres de los artistas urbanos más candentes de la música latina, Justin Quiles, Natti Natasha y Omar Courtz. Los versos frescos de Omar Courtz, el flow singular de Justin Quiles y la inigualable voz de Natti Natasha se unen para crear este track que hará bailar a todos. En el video musical oficial, se ve a las tres superestrellas bailando toda la noche en un club nocturno, mientras viven sus vidas al máximo.

Zion & Lennox + Adriel Favela - Nos Matamos

Una fusión de instrumentación regional mexicana con ritmos urbanos, Nos Matamos reúne las fuerzas creativas de los icónicos Zion & Lennox y el célebre internacionalmente reconocido Adriel Favela. El video musical oficial es una historia de amor de alto riesgo en la que Zion, Lennox y Adriel Favela luchan por ser el único que queda con la mujer que aman.

Sofía Castro - Tengo que Partir

Con menos de un año de carrera artística, Sofia ya ha logrado consolidarse como una de las promesas más brillantes de la música latina. Su estilo único, su voz potente y su energía sobre el escenario la convierten en una artista completa que ha llegado para quedarse. En este nuevo lanzamiento, Sofia Castro se presenta más fuerte y conmovedora que nunca, con una canción que llegará al corazón de quienes la escuchan.

Feid - Remix Exclusivo

Una canción con 2 partes, similar al popular tema de Feid VACAXIONES. Feid empieza la canción reflexionando de una relación que no funciono, pero aun Feid continúa tratando de acercarse a la chica, aunque ella ya está con otra persona. La canción es producida por Jowan, Sky y Wain.

G Chini - Freestyle 1

Las letras representan el liderazgo y empoderamiento femenino. Es un himno que invita a las mujeres alrededor del mundo a tomar control de las decisiones en sus vidas. La cantante y compositora puertorriqueña desarrolla sus canciones con letras que son conocidas por ser directas y candentes. El video oficial fue dirigido por Kumar en el barrio popular “Llorens Torres” en Puerto Rico. Esta locación fue elegida porque representa el primer lugar donde pudo presentar su música en vivo por primera vez ante un público.

Lenier - Corazón Callejero

Con Corazón Callejero, la estrella de la música latina teje una sincera confesión del amor que siente por su pareja mientras canta: “Yo tengo un corazón callejero, un corazón bandolero que de ti se enamoró”. Con una mezcla de melodías encantadoras y ritmos trepidantes, Lenier muestra sus habilidades instintivas y camaleónicas para crear música que supera las barreras creativas. El tema crea un equilibrio perfecto entre la vocalización característica de YOMO, uno de los pioneros del género urbano latino, y la destreza lírica de Lenier, dando vida a las cartas de amor de los dos artistas.

Elena Rose - El Hombre

La canción despierta muchos sentimientos que cobran vida con su suave voz mientras nuevamente demuestra su aptitud lírica. La canción no solo da una idea de lo que traerá este año para la artista en ascenso, sino que también establece el tono para su álbum debut.

Oliva - Puede

El tema salió acompañado de un video lleno de la luminosidad, el verdor y la poesía de la selva tropical, filmado en el departamento de Antioquia en Colombia, y dirigido por Dylan Medina y producido por Daniel Medina y AyO Visionaries. “Para mí, ‘Puede’ es una canción basada en el buen amar, que depende del dejar fluir sin importar el pasado o el futuro, haciendo énfasis en el presente, el ahora. En esta ocasión le canto al amor libre, sin presión, solo con mucha intención de conexión a un amor que apenas nace y está en plena evolución” dijo la artista al hablar de esta canción que marca el inicio de su 2023 a nivel profesional y la consolidación de su carrera como solista.

Carlos Jean - Hasta el Cielo, La Serie

El artista y productor español Carlos Jean sacó hoy su nuevo disco de corta duración, EP por sus siglas en inglés, Hasta El Cielo, que recoge los cinco temas que creo para la banda sonora de la nueva serie de Netflix, Hasta El Cielo: La Serie. El tema principal es Kriptonita, en la que este premiado artista unió su talento al de la artista puertorriqueña Villano Antillano, una de las pioneras de la comunidad trans en el mundo de la música urbana en español.

Yari M - Tú

Tomando las riendas de su relación amorosa y divulgando sus deseos más íntimos, Tú revela los verdaderos sentimientos de Yari M acerca de anhelar el calor del momento con su pareja. La artista complementa el ritmo sensual y bailable con una letra llena de tentación y pasión. El disco sirve de himno para todas las mujeres empoderadas que no temen pedir lo que quieren. Uniéndose a la fuerte fuerza de artistas femeninas a la vanguardia de la música latina está la cantautora puertorriqueña, Yari M. Con un refrescante ritmo pop e influencias urbanas, presenta su nuevo sencillo Tú.

Zulia X Fuego - Acabo De Gastar

El sencillo es un himno al desamor. Es una historia clásica de arrepentimiento, que describe la pérdida de tiempo en un amor no correspondido con una letra muy sentida. También transmite el dolor de querer estar con alguien y saber que no se siente lo suficientemente bien. “Acabo de gastar, ma, un año de mi vida, no lo merecía. Y siempre me pasa igual, ma, cada vez que me enamoro, termino roto y me quedan mal”.

Olga Tañón - Perro Arrepentido

Olga Tañón es imparable cuando se trata de evolucionar en nuevas propuestas musicales, por tal llega el turno de presentar su nuevo sencillo promocional Perro Arrepentido. Este tema posee una fusión de sonidos tropicales que cruza entre la cumbia, elementos de bachata, el vallenato y el género urbano. Sin lugar a duda, su ritmo contagia de inmediato, en su lirica el compositor Rodolfo Barreras, quien también es el compositor de éxito internacional Es Mentiroso, hábilmente describe de forma jocosa esta historia de situaciones que las mujeres y/o parejas viven utilizando una frase muy popular del vocablo latino “vuelve el perro arrepentido, con el rabo entre las piernas”.

Luis Figueroa - La Luz

Compuesta por Luis Figueroa y producida por Motiff, La Luz combina arreglos de salsa fresca y alegre con letras seductoras que le dan vida a la impecable voz de Figueroa al poner el sentimiento del deseo en palabras, creando una canción excitante que pondrá a todos a bailar.

Yng Lvcas - La Bebe Remix

Esta canción marca un statement para la escena mexicana uniendo al mayor exponente del regional mexicano Peso Pluma con la estrella en ascenso global que logró viralidad a través de la plataforma mundial más importante del momento (Tik Tok), Yng Lvcas; quien sigue marcando tendencia dentro del urbano en México, está trabajando para crear más música. El single La bebe (remix) surgió de manera tan espontanea, al igual que el video oficial, el cual se estrenará en su canal de YouTube el próximo 22 de marzo a las 6 pm, dicho clip corrió a cargo de Royal Religion Records, productor Ricky Royal y bajo la dirección de Bull.

Joaquín Sabina - Contra Todo Pronóstico

Confesional e irreverente, Contra Todo Pronóstico juega una de las mejores bazas compositivas de Sabina: esa en la que practica la sana autoindulgencia salpimentada con la desvergonzada sinceridad de declararse culpable de seguir viviendo con insana intensidad.

Héctor Pérez - Lo Quiero Todo Todo

El cantautor y músico de Zaragoza, España que irrumpió en la escena musical en el 2022 con sus primeros sencillos Florencia, Lo Quiero Todo Todo y Xicatrices, dando inicio así, a lo que promete ser una larga y exitosa carrera internacional. Además de contar con una voz privilegiada, Héctor ha puesto a disposición de otros artistas, su talento para la composición. Como fue el caso de la canción El Equivocado, la cual co-escribió con Nabález y Juan Pablo Isaza para el artista colombiano Andrés Cepeda. El tema fue elegido como la carta de presentación del álbum Trece del galardonado artista.

Ramón Vega - Everest

El galán adolescente mexicano Ramón Vega está de regreso con su primer sencillo del año Everest. Luego de su lanzamiento anterior mE RecHaZasTe :( en diciembre, el sonorense regresa con su primer sencillo del 2023. Ramón Vega canta con el corazón en este tema pop sobre el sentimiento que tienes cuando ves a tu crush. Everest es el último lanzamiento de su próximo álbum PA TI :), que se lanzará este año.

Manuel Turizo - 2000

El ídolo colombiano Manuel Turizo presenta su tan esperado tercer álbum de estudio 2000. En medio del pico más alto de su carrera artística, el polifacético intérprete presenta una producción discográfica de 15 temas originales.

Virlán García - Hoy la Vi Con Él

Virlán no deja de trabajar por su gente. Como su nombre lo indica En Vivo Desde Sonora es un proyecto donde Virlán vuelve a una de sus tierras: “Sinaloa me vio nacer, pero en Sonora me crie”, cuenta el compositor. “De ahí nació mi música y quería grabar un disco”, agrega al presentar el primer sencillo, Hoy La Vi Con Él.

JBLVD - La Vecina

JBLVD (Jay Boulevard), presenta su segundo sencillo oficial “La vecina”, un tema que nace de su propia experiencia personal cuando era niño, en la que, como muchos, vivió la picardía de enamorarse de su vecina. El tema estrena con su video oficial, el cual protagoniza junto a una hermosa chica, mostrando además la belleza cultural y folclórica de Barranquilla, Colombia.

Hozwal x Nio García - Twerk

El lanzamiento del sencillo va acompañado por el estreno del videoclip grabado en Puerto Rico bajo la dirección de Fue Ricky y producido por Vibly. La pieza audiovisual captura la química entre ambos artistas en distintos escenarios y rodeados de hermosas modelos bailando al ritmo de Twerk.

Dei V - ¿Quién es Dei V?

Este talentoso artista proveniente de Puerto Rico ha llegado para quedarse con un ritmo único y una interpretación que cautiva a todos los amantes del género urbano. Con su estilo fresco y original, Dei V se ha ganado el corazón de su audiencia con un sonido que combina elementos del reggaetón, pop y hip-hop. En ¿Quién es Dei V?, podemos escuchar su voz poderosa y su habilidad para crear letras emocionantes y memorables.

Naomi V - La Baby

Residiendo en Miami y con la mira puesta en nuevas latitudes, que le ayuden a llevar su carrera musical más lejos, esta canción promete conquistar al público. La cantante de origen ecuatoriano, que es también conocida por colaborar con artistas como Justin Quiles, lanza este sencillo como mensaje de empoderamiento femenino, después de terminar una relación.