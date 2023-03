Becky G sobre su intenso 2023 entre ‘Arranca’, Coachella, su CD de regional y la boda: ‘¡No paramos!’

Háblanos de Coachella, será tu segunda vez pisando este gran escenario...

Es una locura, ¡pero va a ser mi tercera vez! No muchos saben esto, pero la primera vez que también que me presenté en Coachella yo tenía 15 años, algo así y fui con mis papás. Me llevaron a presentarme con 3BallMTY y y tenían como su set y teníamos una canción juntos, ¡me divertí tanto!

Yo no esperaba nada, yo no sabía nada de lo que era Coachella. Yo recuerdo que pensaba, ‘un día me tocará estar en el escenario principal’. Y cuando me llegó la oportunidad estar con Karol G el año pasado, fue un honor, lo pasamos tan increíble cantando ‘Mami’ juntas con todo el público ahí, nuestras mamás ahí enfrente... Ahora, esta vez va a ser mi propio show.