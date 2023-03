Sebastian Lletget dedica un romántico mensaje a Becky G por su cumpleaños

Becky G está celebrando su cumpleaños 26 y en medio de los buenos deseos de sus seres queridos y sus fans, no faltaron las palabras de su prometido, el futbolista Sebastian Lletget. El jugador del Football Club Dallas de la Major League Soccer (MLS) usó sus redes sociales para felicitar a su futura esposa por un año más de vida. Quizá este sea el útimo cumpleaños que Becky celebre como mujer soltera, ya que la pareja se comprometió en diciembre pasado, y podría ser que para este 2023 estén preparando su boda.

©@theylovedaboy



Sebastian Lletget y Becky G se comprometieron en diciembre de 2022

“Feliz cumpleaños mi amor. Que viaje ha sido para ti. Te ruego que sigas creciendo y floreciendo como persona, artista, hija y mi compañera en todo esto. Eres simplemente el mejor. No hay otra manera de decirlo. Disfruta de tu día. Hoy celebramos tu vida”, escribió Lletget junto a una serie de imágenes en las que aparece al lado de su amada.

A este bello gesto, la intérprete de Mayores comentó debajo del post: “Amor, muchas gracias. Estoy agradecida por tenerte en mi vida”.

©@theylovedaboy



Becky G y Sebastian Lletget

Un gran reconocimiento a Becky G

Curiosamente, el cumpleaños de Becky G se dio en el marco de la entrega de los Billboard Women in Music 2023, donde fue galardonada con el Impact Award por su carrera y su contribución a la música. El evento se llevó a cabo el 1° de marzo en el YouTube Theatre en Los Ángeles. Luego de recibir el galardón por parte de su amiga la actriz y cantante Dove Cameron, la artista dirigió un discurso cargado de emotividad.

“No voy a mentir, realmente estoy conteniendo las lágrimas”, dijo la cantante. “Ya estaba llorando tras bastidores con mi equipo porque mañana es mi cumpleaños, y no puedo evitar pensar que esto es una especie de señal loca de Dios de que estoy exactamente donde se supone que debo estar”.

“Aquí estoy en una habitación llena de tantas mujeres talentosas y fuertes, inspiradoras y rudas, pero también tengo a mi mamá aquí, y mis hermanos, mi hermana y mi equipo, Mark, Ben, Misha, Daniela. Y es una locura porque este año Billboard incluso llevó este evento a Inglewood, donde nací y me crié”, dijo.

“Y es increíble porque estoy recibiendo este premio llamado Impact Award, pero es igual de impactante para mí en mi vida y mi carrera por muchas razones. Pero especialmente porque una vez, cuando tenía 15 años, hice una versión de una canción llamada Becky from the Block, y en esa versión le hice una promesa a mi comunidad, a mi familia, a mi yo más joven, de que tal vez la promesa no era que no dejaría el lugar de donde vengo, sino que llevaría el lugar de donde vengo a donde quiera que vaya. Y eso nunca falla”, indicó visiblemente emocionada.

En sus redes, Becky compartió el mágico momento y agradeció a Billboard por el reconocimiento. “Voy a dejar que mis palabras hablen por sí mismas. Gracias @billboard por el honor y gracias a las increíbles mujeres que me inspiran cada día”.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.