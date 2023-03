Salma Hayek y Antonio Banderas, juntos en los Oscar 2023

Estamos a días de la 95a entrega de los Oscars y los detalles para la ceremonia empiezan a tomar forma. La noche se llenará de estrellas que reciben su primera nominación, como o actores consagrados que acuden a la fiesta de Hollywood, como Salma Hayek y Antonio Banderas. Ambos latinos no solo engalanarán las pantallas con sus looks, sino que subirán al escenario para presentar un premio.

La Academia reveló la lista de celebridades que acudirán para entregar a los ganadores la tan anhelada estatuilla. Entre ellos figuran los dos latinos, aunque aún no se ha dicho qué premio presentarán en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Entre los otros famosos que subirán al escenario están Dwayne Johnson, Emily Blunt, Glenn Close, Melissa McCarthy y Zoe Saldaña. Además tendrá presentaciones en vivo de los artistas nominados a Mejor Canción, por lo que Rihanna interpretará Lift Me Up, de Black Panther: Wakanda Forever. Lady Gaga quien también está nominada, asistirá a la entrega, pero no cantará en vivo, pues con el rodaje de The Joker 2, en donde interpreta a Harley Quinn, su agenda le impedía montar un acto a la altura de los Oscar.

Una ceremonia con mayor cuidado

Después de la bofetada que recibió Chris Rock por parte de Will Smith el año pasado, La Academia tendrá un mejor cuidado en la ceremonia para evitar que cosas como esa vuelvan a pasar en la entrega de premios más importante del cine en Hollywood.

Este año la conducción estará a cargo de Jimmy Kimmel, quien regresa por tercera ocasión en el mismo papel. En 2017 y 2018, el presentador fue anfitrión de los Oscar. Una esperada ceremonia que tendrá lugar el próximo domingo por la noche.