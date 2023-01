Salma Hayek, decidida a enfrentar sus miedos este 2023

“Yo estaba muy nerviosa porque tengo claustrofobia, y cuando me siento muy apretada y no hay ventanas… ¡necesito respirar! Lo quiero aventar todo y me daba mucho miedo el traje, pero no les decía porque no quería que me corrieran, no sabía si iba a aguantar así con eso apretado y no te puedes mover, y cuando me lo puse me solté a llorar, no así de telenovela, pero me solté a llorar”, relató entonces.

Salma contó después que pudo dejar de lado el miedo cuando se vio a si misma caracterizada de una heropian. “Se me salieron las lágrimas y dije ‘¿qué pasó aquí?’, y la imagen me dio algo, y dije ‘¿por qué?’… ¡vi mi cara morena!… Vi mi cara morena en el traje de héroe y al ver mi cara vi tu cara, vi mi cara de niña, que tuvo que tener tanto valor para soñar grande, vi la vara de todas las niñas”, recordó.

