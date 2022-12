‘The Lion King’ celebra su 25° aniversario en Broadway

En el marco de las celebraciones por el 25° aniversario de The Lion King en Broadway, dos de sus personajes principales se han reunido, de forma simultánea desde Madrid y Broadway, para interpretar el tema Can You Feel The Love Tonight, ganador de reconocidos premios. Interpretada completamente en español, la canción es interpretada por Pearl Khewzi (Kway-Z), quien hace el papel de Nala en la puesta en escena en Broadway, y Agustín Argüello, quien da vida al personaje de Simba en la obra en Madrid.

El video fue filmado en Madrid y Nueva York y contó con la dirección de Angelo Soriano. Como dato curioso, Agustín Argüello hizo los arreglos para este video. El tema, originalmente compuesto por Elton John, resulta espectacular en las voces de los jóvenes intérpretes.

Loading the player...

Originaria de Durban, Sudáfrica, Pearl se ha participado en la puesta en escena del musical en Broadway, así como en Madrid (2016-2018). También ha sido parte de la gira del KZN Youth Chori (2012-2015) compitiendo en Polonia e Italia, donde ganó como Mejor Solista Femenina en el Florence International Choir Festival (2013).

En cuanto a Agustín Argüello, nacido en Argentina y con nacionalidad mexicana, ha participado en programas como Operación Triunfo y La Academia, siendo finalista en todos.

The Lion King en números

The Lion King, producida por Disney Theatrical Productions —bajo la dirección de Thomas Schumacher—marca varias primicias históricas. Nunca un espectáculo en su 25° se había presentado en tantas producciones en todo el mundo simultáneamente y colocado en el Top 5 de espectáculos de Broadway con tan alta recaudación: casi 1,300 semanas consecutivas y la cuenta continúa. Actualmente, cada semana 115 mil personas disfrutan del espectáculo en nueve producciones en tres continentes. Ha habido 28 producciones durante la vida del programa, y ha sido vista por la asombrosa cantidad de 110 millones de personas. Número que sobrepasa a las poblaciones combinadas de países como Canadá, Grecia, Suecia, Holanda, Dinamarca y Australia.

La producción de Broadway se estrenó el 13 de noviembre de 1997. Para tener una idea del impacto que ha tenido a través del tiempo, el musical se ha presentado durante cuatro administraciones de la alcaldía de Nueva York, ha visto pasar cinco administraciones presidenciales de Estados Unidos, además de 11 Juegos Olímpicos.