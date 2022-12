Carolina Herrera asiste a una gala en Nueva York para celebrar la cultura y el arte

El atrio David Rubenstein en el Lincoln Center de Nueva York fue el escenario perfecto para reunir a un grupo de destacados venezolanos y otros miembros de la comunidad latina en Estados Unidos para honrar a Leonor Giménez de Mendoza, presidenta y fundadora de Fundación Empresas Polar, con la Páez Medal of Arts de la mano de Ali Cordero Casal, Chairman de The Venezuelan American Endowment for the Arts (VAEA).

©Cortesía



Ali Cordero Casal, Chairman de VAEA, entrega el reconocimiento a Leonor Giménez de Mendoza, presidenta de la Fundación Empresas Polar

La Páez Medal of Arts en un reconocimiento que VAEA presenta una vez al año a un grupo o individuo que ha tenido un impacto y que ha contribuido a la excelencia, el crecimiento, el apoyo y la proliferación de las artes y la cultura en Venezuela y Estados Unidos. Su nombre es un homenaje a José Antonio Páez, líder de la independencia de Venezuela y quien vivió en Nueva York sus últimos años, donde se convirtió en filántropo.

En ediciones anteriores, la medalla se ha otorgado a personajes como Frank Gehry (2020), Julian Schnabel (2019), Gustavo Dudamel (2018) y Annie Leibovitz (2015).

©Cortesía



El actor Rafael de la Fuente fungió como maestro de ceremonias de la noche

Preservar el arte venezolano como una vocación

De acuerdo a VAEA, desde 1977, la Fundación Empresas Polar se ha dedicado a utilizar el poder transformador de las artes, la ciencia y la educación para crear cambios positivos para la comunidad. El reconocimiento también hace especial hincapié en la labor de Leonor Giménez de Mendoza al frente de la fundación, quien ha construido y preservado en el país una de las más importantes colecciones de arte venezolano.

©Cortesía



Rafael de la Fuente y Mariana Atencio

Al respecto, Juan Simón Mendoza comentó que “ella desarrolló una pasión por coleccionar ciertos tipos de obra que, en su opinión, debían permanecer juntas dado su carácter histórico. Esa es la razón por la que peleó por dos famosas obras de Arturo Michelena: Enfant Malade y Une Visite Eléctorale, así como La maja criolla y La cueva, de Armando Reverón”.

Los dos Michelena, los dos Reverón y su colección de obras de Héctor Poleo, probablemente la más importante que existe, están reunidas bajo el mismo techo y de esta manera continuarán manteniendo un estrecho vínculo con Venezuela.

-Juan Simón Mendoza.