Jesús Castro, el galán español que roba suspiros en ‘Diario de un gigoló’

¿Qué similitudes tiene tu personaje contigo en la vida real, ya que Emanuel viene de un núcleo familiar complicado?

Emanuel tuvo una infancia muy complicada… yo no llego a ese punto, gracias a Dios, pero vamos a decir que tampoco lo he tenido fácil. Soy actor ahora, pero antes de empezar era un chico de barrio con problemas como todo el mundo, entonces yo no vengo de una gran familia ni de una gran capital. Soy de un pueblo pequeño de España donde el trabajo escasea. Ahora que estoy trabajando y tratando de aprovechar esto, entiendo la mente de Emamuel de tratar de conseguir, socialmente, mucho reconocimiento; pero, hay cosas que te dejan vacío por dentro. Empaticé con mi personaje desde el punto de vista que tiene carencias que quiere llenar con cuidarse mucho y gustar a la gente.