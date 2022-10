Taylor Swift lanza ‘Midnights’; Shakira, ‘Monotonía’; Maluma y Adam Levine estrenan ‘Ojalá’; y Kim Loaiza, ‘Devoto’

Arctic Monkeys - I Ain’t Quite Where I Think I Am/Perfect Sense

Dos adelantos más de su próximo álbum, The Car, a lanzarse en los próximos días. Perfect Sense y I Ain’t Quite Where I Think I Am cuentan con sonidos lounge-rock con tintes de los 70s que continúan el ritmo que Alex Turner, Matt Helders, Jamie Cook y Nick O’Malley nos brindaron en 2018 con Tranquility Base Hotel & Casino). Para Perfect Sense el video se centra en un auto estacionado en el piso más alto de un edificio, dejando que nos enfoquemos en la letra y voz de Turner. Mientras que I Ain’t Quite Where I Think I Am fue filmado en vivo en el Kings Theatre de Brooklyn, Nueva York a finales de septiembre.

Rosalía - Bizcochito (Remix)

Amazon Original en colaboración con Rosalía, lanza el remix de una de sus más escuchadas canciones del año se podrán escuchar sonidos muy especiales y coloridos de dembow creados por el gran artista dominicano Haraca Kiko. Rosalía lanzó originalmente Bizcochito como parte de su tercer álbum de estudio MOTOMAMI, lanzado en marzo de este año. La canción se convirtió en un éxito inmediato gracias a su base de dembow y melodías pegajosas, creando un movimiento viral en las redes y popularizando así esta canción de una manera sin precedentes. El título de la canción hace referencia a Saoco, el tema de 2004 de Wisin y Daddy Yankee, tomando la frase icónica “Y, ¿quién eres? ¡Tu bizcochito!” y transformándola en un momento de empoderamiento femenino.