Las canciones que Shakira ha dedicado a sus galanes

Sale el sol y Lo que más

En opinión de muchos, con estos temas (del álbum Sale el sol) Shakira se despidió de su larga historia de amor con De la Rúa, pues salieron a la luz justamente en 2010, el año que en pusieron fin a su relación. “Mira que el miedo nos hizo cometer estupideces, nos dejó sordos y ciegos tantas veces”, dice la letra de Sale el Sol. “Sabe Dios cómo me cuesta dejarte y te miro mientras duermes, mas no voy a despertarte, es que hoy se me agotó la esperanza porque con lo que nos queda de nosotros ya no alcanza”, indica una de las estrofas de Lo que más.

Me enamoré