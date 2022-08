Camilo & Grupo Firme se unen en ‘Alaska’, Anitta nos pone a bailar con ‘Lobby’ y Sebastián Yatra sorprende con ‘ulayeh’

Arranca el fin de semana con nuevos temas que prometen mucho, como Alaska, la colaboración de Camilo con Grupo Firme que selló su amistad. Anitta une su talento a Missy Elliot en Lobby y Myke Towers canta Ande Con Quien Ande junto a Jhayco. Bella Poarch por fin lanza su álbum Dolls y paopao nos trae algo así, un adelanto más de su disco diamantes y espinas.

Camilo & Grupo Firme - Alaska

En su primera colaboración juntos, Camilo y Grupo Firme presentan un divertido tema que relata la historia de un desamor, usando un ingenioso juego de palabras al compás del género regional mexicano. “Alaska” es una colaboración atesorada por Camilo, ya que lo llevó a explorar no solo un género distinto, sino una nueva tonalidad para cantar historias del corazón. Un encuentro casual en un pasillo de un hotel donde ambos se presentaban provocó, no solo que decidieran hacer música juntos en ese instante, sino también que se convirtieran en grandes amigos.

Maluma - The Love and Sex Tape (Deluxe Album)

Este álbum además de los ocho tracks originales, incluye tres nuevas canciones inéditas: “Clito” con Lenny Tavarez, Dalex y Brray, “28” y “Rulay”, las cuales, destacan la esencia de Maluma en sus inicios y destilan flow urbano. Aunado a este lanzamiento sorpresa, el superastro colombiano estrenó el video musical de “28”, creado por su casa productora Royalty Films y fue dirigido por el mismo Juan Luis Londoño (Maluma) de la mano de César “Tes” Pimienta.

Anitta ft. Missy Elliott - Lobby

La canción anuncia la llegada de la Edición Deluxe de su nuevo álbum, Versions Of Me edición deluxe. Anitta anunció inicialmente “Lobby” con un clip en TikTok, lo que despertó una gran expectativa entre sus fans en todo el mundo. En el tema, un ritmo discotequero listo para la pista de baile y con una potente línea de bajo dan paso a su contagioso coro: “Kiss me from the roof to the lobby”. Mientras tanto, la legendaria Missy Elliott se encarga de un verso clásico con un doble sentido citable y su inimitable estilo.