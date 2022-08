Erick Elías espera que su nueva serie, ‘Días mejores’, inspire a los demás a pedir ayuda

¿Has acudido a terapia alguna vez como tu personaje de Pardo?

Últimamente he tenido esas ganas; yo no era de terapia. A lo mejor en México lo tenemos muy concebido así no sé, pero por ejemplo vas a otros países y es muy normal. Vas a Argentina y es como si fuera ir al tenis, es parte de la rutina, en México es como, ‘wow ¿qué te pasó? ¿estás bien?’. A partir de esta serie, y con mi esposa, que también es mucho de este tema de la terapia, yo he tenido ganas de empezar, ya lo estoy empezando y creo que es un espacio que yo me dedico a mí. A lo mejor no tengo claro que problema quiero atacar, pero quiero tener ese espacio para abrirme, algo que no había hecho a mis 43 años.