Ricky Martin le pone ‘Play’ al verano, Rosalía se adelanta con ‘Despechá’ y Belinda regresa con ‘Si Tú Me Llamas’

Interpol - Gran Hotel

El legendario grupo neoyorquino estrena The Other Side Of Make-Believe, su séptimo álbum de estudio y lo hace con un nuevo sencillo, Gran Hotel, una pieza que habla de la pérdida y el duelo. Paul Banks, vocalista de la banda, contó que la canción es desde el punto de vista de alguien que procesa la pérdida de alguien, con un video del que nos obsequia en BTS en sus redes sociales, y que lanzaron esta semana a través de Facebook. El disco, The Other Side Of Make-Believe, es para el grupo algo muy distinto, pero en los adelantos que hemos podido escuchar, se cuelan los ritmos con los que conquistaron a su legión de fans desde principios de los 2000.

Hauser - Quizás, Quizás, Quizás

De su muy anticipado álbum, The Player, a lanzarse el 16 de septiembre, Hauser nos trae esta semana Quizás, Quizás, Quizás, junto a la reconocida violinista, Caroline Campbell. Un tema influenciado por su amor por la cultura latina que seguro sumas a todas tus reuniones. “Hicimos una versión tango, agregamos ritmos latinos, lo que es completamente nuevo. Estoy orgulloso del resultado”, expresó el chelista sobre esta nueva pieza musical.