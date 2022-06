Premios Juventud 2022: Conoce la lista completa de nominados

Premios Juventud anunció hoy las nominaciones para su esperada edición en San Juan, Puerto Rico. Por primera vez en su historia, la entrega de premios de Univision se transmitirá en vivo desde ‘La isla del encanto’. Bajo el lema ‘Celebra tu pasión’, Premios Juventud reconocerá a lo mejor de la música latina, las causas sociales y la cultura pop. Este año se añadieron 10 nuevas categorías para reflejar la evolución de la música. La transmisión de 4 horas se emitirá en vivo desde el Coliseo José Miguel Agrelot el 21 de julio a las 7 p.m. ET/ 6C por Univision.

©GettyImages



Karol G es la artista femenina más nominada con 11 menciones

La entrega contará con las actuaciones musicales más espectaculares, además de que previo a la entrega, tendremos el especial Noche de Estrellas para apreciar a detalle los looks de los famosos en la red carpet. Como anfitriones del evento estarán Eduin Caz, vocalista principal y líder de Grupo Firme y ganador de cuatro Premios Juventud; la popular actriz y copresentadora de El gordo y la flacaClarissa Molina; la actriz y cantante mexicana Danna Paola quien hizo historia en PJ en 2020 como parte de un inolvidable homenaje al legado de Selena Quintanilla; y la superestrella de la bachata Prince Royce uno de los artistas más nominados en la historia de Premios Juventud y ganador de 20 premios PJ.

©GettyImages



J Balvin es de los más nominados en la entrega de Premios Juventud

J Balvin y Karol G encabezan la lista de nominados con 11 nominaciones cada uno. Le siguen Rauw Alejandro (9 nominaciones), Farruko (8 nominaciones), Ángela Aguilar, Camilo y Grupo Firme (7 nominaciones) y Anitta, Christian Nodal, El Alfa, Maluma y Rosalía (6 nominaciones).

Nuevas categorías

Para reflejar la pasión de las nuevas generaciones por la música, las causas sociales, la innovación y la cultura pop, se lanzaron diez nuevas categorías en la entrega de este año. Los nuevos reconocimientos incluyen Artista Femenino - On The Rise y Artista Masculino - On The Rise, para honrar a estrellas jóvenes sobresalientes. También se reconocerá a las superestrellas del mundo de la actuación con los premios Mi Actor Favorito y Mi Actriz Preferida. La recién creada categoría Me Enamoran reconocerá a la mejor pareja en pantalla en una novela o serie. Otros nuevos premios incluyen Mi Artista Favorito de Streaming, Mejor Canción en Pareja, Tropical Hit, Los Mejores Beatmakers y Mejor Fandom al mejor grupo de fans.

Lista completa de nominados

La Nueva Generación - Femenina (Nueva artista femenina)

BAD GYAL CORINA SMITH EVALUNA MONTANER INGRATAX KIM LOAIZA LA GABI LAS VILLA LOLA INDIGO PTAZETA TOKISCHA

La Nueva Generación - Masculina (Nuevo artista masculino)

ALEJO BLESSD BOZA DUKI LIT KILLAH LUIS VAZQUEZ OVI ROBI RYAN CASTRO TIAGO PZK

La Nueva Generación Regional Mexicano (Nuevo artista en el género Regional Mexicano)

DANNYLUX GERA MX IVAN CORNEJO LOS DEL LIMIT LUIS R CONRIQUEZ LUPITA INFANTE MAJO AGUILAR RAMON VEGA SANTA FE KLAN YAHRITZA Y SU ESENCIA

Artista Masculino - On The Rise

ELADIO CARRIÓN EL ALFA FEID JAY WHEELER JHAYCO JUSTIN QUILES LENNY TAVÁREZ MORA PAULO LONDRA SECH

Artista Femenino - On The Rise