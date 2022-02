Viernes de Música Nueva: J Balvin, Christian Nodal y Ozuna

¡Llegó el viernes! Y esta semana estamos repletos de música nueva que promete ponerte a bailar, recordad y hasta reflexionar. J Balvin canta su tema más personal con Niño Soñador, en el que habla de la realidad que vive detrás de la fama y los sueños que tenía de pequeño. Christian Nodal no deja de ser tendencia, aunque ahora con su nuevo sencillo Ya No Somos Ni Seremos, ¿con dedicatoria especial? Ozuna en Deprimida nos cuenta la historia de una chica que no se queda en casa por una mala relación y sale a buscar diversión. Y Romeo Santos te va a poner en mood de bailar con Sus Huellas, una irresistible bachata y los recuerdos de un romance fugaz.

Anitta & Justin Quiles - Envolver (Remix)

En la nueva versión Anitta teje una historia sobre los deseos femeninos con una letra provocativa y coqueta que se centra en su creencia de que las mujeres deben ser libres sin pedir disculpas por su naturaleza seductora. Justin Quiles añade una perspectiva masculina, con un video en el que vemos a ambos a través de escenas con tonos oscuros y entre sabanas representando la sensualidad del tema.

Christian Nodal - Ya No Somos Ni Seremos

Una semana bastante movida para Christian Nodal. Días después de anunciar su ruptura con Belinda, compartió feliz que había firmado con Sony Music y este viernes lanza su nuevo sencillo Ya No Somos Ni Seremos. Se rumorea que la canción podría estar dedicada a su ex, pues aunque confirmó la separación el sábado pasado, asegura que ya llevaban más tiempo alejados. Christian es conocido por escribir sus temas con mucha agilidad, así que los tiempos podrían cuadrar perfecto con la letra y las vivencias personales que no han dejado de dar de qué hablar.

Ozuna - Deprimida

La canción se caracteriza por los distintivos ritmos de reggaetón con los cuales el polifacético intérprete de música urbana se ha dado a conocer a nivel mundial. El llamado “negrito de ojos claros” le da su toque de picardía a las seductivas letras de este contagioso tema, que relata la historia de una mujer que ante los problemas con su pareja opta por no deprimirse y buscar un escape que la lleva a una nueva aventura amorosa.