Arrancan las grabaciones de ‘La Usurpadora: The Musical’

Al fin han comenzado las grabaciones de La Usurpadora: The Musical (Pantelion Films). La película, dirigida por Santiago Limón, será protagonizada por Alan Estrada e Isabella Castillo. Recientemente se dio el ‘claquetazo’ del ambicioso proyecto que busca revivir la nostalgia del clásico de Televisa, que deslumbró a la audiencia en la década de los noventa.

©@alanestrada



Alan Estrada e Isabella Castillo con el director Santiago Limón

En un comunicado de prensa, Castillo, quien hace poco vimos en el personaje de ‘La China Navajas’ en Malverde: El Santo Patrón, reveló que no había tenido la oportunidad de ver la telenovela original de Venezuela, de 1971 con la actriz Marina Baura, ni la mexicana en 1998, con Gaby Spanic.

“A la hora de hacer mi investigación le pregunté a Santiago cuál versión tenía que ver, pero él me respondió que era mejor que no viera ninguna para poder hacer nuestra propia interpretación, que si bien respeta lo que era la historia original tiene muchas cosas diferentes”, indicó la actriz de origen cubano en una rueda de medios. “La usurpadora seguirá siendo un gran clásico y no tiene ningún sentido competir con eso”, señaló.

Para Castillo el desafío más grande fue, sin duda, el de interpretar dos personajes tan parecidos, pero al mismo tiempo diferentes. “Tienes que dividir tu cerebro y tus emociones, pero a la vez es algo que me encanta, y una de las cosas que más me gusta de este proyecto es la dicha y la bendición de poder navegar entre dos personas que son completamente diferentes y a la vez lograr encontrar sus similitudes”.

©@alanestrada



Alan Estrada e Isabella Castillo en sus escenas

Por su parte, Santiago Limón también habló del gran reto que implicó la adaptación de la telenovela a una película, lo cual fue aún más grande, pues se trata de un musical. “Abrazamos el melodrama, pero también nos alejamos de él, agregando mucho humor. Con María Hinojos, la talentosísima guionista y amiga que trabajó conmigo, nos pusimos a escuchar música de los noventa, y luego con nuestro productor musical Sebastián Krys le quitamos la cursilería de la época para darle la vuelta y volverla algo actual y fresco”, describió.