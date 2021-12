Wisin & Yandel nos contagian de ritmo y nostalgia con su sencillo ‘Recordar’

©Hola



Wisin & Yandel en entrevista con HOLA! USA

¿Se han quedado con ganas de hacer algo en la amplia trayectoria que tienen?

Yandel: “De verdad, ya trabajamos, y amamos lo que hacemos. Siempre corremos con lo que suceda, con lo que Dios nos dé, lo que nos traiga. Somos personas muy agradecidas. Creo que lo que ya buscamos es que haya salud, y lo demás sale con trabajo y lucha”.

Wisin: “Yo siempre quise ser baloncestista (risas), ¡pero se me cayó todo! Soy un jugador frustrado, pero Dios fue bueno conmigo porque hago lo que más amo, que es la música. Lo que me apasiona, así que ya no es un trabajo, ya es pasarla bien todos los días”.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.